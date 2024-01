Nuevos problemas para Amador Mohedano: la grúa se lleva su choche

Amador Mohedano no levanta cabeza y está viviendo por un momento muy complicado en lo que respecta a su economía. El pasado 9 de enero Antonio Rossi desveló en exclusiva que Hacienda le reclama 247.000 euros y esta deuda podría hacerle perder su única propiedad. "Me han contado que, en los últimos días, ha recibido una notificación de Hacienda en la que le reclaman una deuda de 247.000 euros. De momento, van a proceder al embargo de sus cuentas. Es cierto que él vive de una pensión porque actualmente no tiene un trabajo ni más ingresos (...) Se le advierte y teme que Hacienda pueda meter mano a la única propiedad que tiene, que es la casa en la que vive, en Chipiona, y que heredó de su hermana y comparte con Gloria Mohedano", declaró el periodista en su día en "Vamos a ver".

Más Noticias Deudas Gloria Mohedano no va a permitir que su hermano Amador se quede en la calle: este es su plan

Amador Mohedano en el 'Deluxe' Telecinco freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@4983059a

Después de todo el revuelo mediático, José Antonio, el hermano de su hermana Gloria Mohedano, dio la cara por Amador y aseguró que su cuñado no se iba a quedar en la calle y que " pase lo que pase, se llega un acuerdo o no se llega a un acuerdo, se saque a subasta, lo compre otra persona, su casa siempre será aquella, porque la mitad es de mi esposa y entonces él se quedará allí todo el tiempo que quiera estar. En eso no hay ningún tipo de problema".

Ahora, 20 días después, y en mitad de las negociaciones con Hacienda para afrontar la deuda que arrastra desde 20218, Amador Mohedano ha sufrido otro nuevo varapalo. Hace unos días, la grúa tuvo que llevarse su coche, el icónico Mercedes que tantas veces paseó a Rocío Jurado y que es, sin lugar a dudas, uno de los grandes recuerdos que tiene el ex de Rosa Benito de su hermana. De momento, se desconoce el motivo de la avería y la cuantía de dinero que supondrá arreglar el vehículo, pero lo cierto es que Amador no está en un buen momento económico y tienes muchos fuegos que apagar.