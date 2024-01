Gloria Mohedano no va a permitir que su hermano Amador se quede en la calle: este es su plan

Ayer Pepe del Real fue el encargado de desvelar en exclusiva en "Vamos a ver" la delicada situación económica que está atravesando en estos momentos Amador Mohedano. "Me han contado que, en los últimos días, ha recibido una notificación de Hacienda en la que le reclaman una deuda de 247.000 euros. De momento, van a proceder al embargo de sus cuentas. Es cierto que él vive de una pensión porque actualmente no tiene un trabajo ni más ingresos", reveló el periodista. De hecho, incluso podría ser desahuciado. "Se le advierte y teme que Hacienda pueda meter mano a la única propiedad que tiene, que es la casa en la que vive, en Chipiona, y que heredó de su hermana y comparte con Gloria Mohedano", añadió el colaborador de Telecinco.

Después de desvelarse esta información, José Antonio Rodríguez, cuñado de Amador, se ha pronunciado ante los medios y ha arrojado luz al asunto. Según el marido de Gloria, "el tema de las deudas es muy antiguo, viene ya de hace bastante tiempo y no hay nada nuevo". Por ese motivo, el exrepresentante no se encuentra muy preocupado y confía en que se solucione pronto. "Es un dinerito, pero como él ha dicho se va a reunir con el inspector de Hacienda para intentar buscar una solución al tema", ha señalado José Antonio. "Amador está tranquilo porque es un tema que lleva mucho tiempo, ha ido solucionando cosas y ahora intentará volver a solucionarlo otra vez, con plazos y con ese tipo de cosas. Él está dispuesto a pagar tal como vaya pudiendo" ya que, aunque esté "preocupado", "su casa está asegurada".

José Antonio Rodríguez asegura que Gloria Mohedano no permitirá que Amador sea desahuciado de su casa EUROPAPRESS

A diferencia que a su hermano, a Gloria Mohedano si le inquieta esta situación y no va a permitir que Amador se quede en la calle. Así lo ha hecho saber José Antonio, dejando bien claro que "pase lo que pase, se llega un acuerdo o no se llega a un acuerdo, se saque a subasta, lo compre otra persona, su casa siempre será aquella, porque la mitad es de mi esposa y entonces él se quedará allí todo el tiempo que quiera estar. En eso no hay ningún tipo de problema". "La parte de Amador se la pueden embargar, pero la de Gloria, pues como nosotros, gracias a Dios no debemos nada, pues seguirá allí y nada más. Y él seguirá allí el tiempo que él quiera estar allí", ha zanjado sobre el asunto.

Toda la familia Mohedano espera que se solucione pronto, aunque como ha dicho José Antonio, el proceso se puede alargar más de loe esperado. Aún así, confían en que se llegue a un acuerdo con Hacienda y no se llegue al embargo de la vivienda.