El peor momento de Amador Mohedano y Rosa Benito: “Me siento incómodo y no me identifico con las malas caras”

Amador Mohedano ha sido uno de los grandes ausentes en la inauguración de la sala de exposiciones que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha cedido a Ortega Cano para que exponga su trayectoria taurina, la cual tuvo lugar el pasado jueves. El hermano de Rocío Jurado ha explicado los motivos por los que no ha asistido a esta importante cita para el torero, y el nombre de Rosa Benito tiene mucho que ver.

Amador Mohedano y Rosa Benito FOTO: Telecinco

A pesar de que entre ellos parecía que volvía a reinar la calma, fue a finales de diciembre cuando Amador confesó que la relación con su exmujer y madre de sus hijos no atravesaba su mejor momento: “Rosa y yo no estamos en un momento muy bueno, la verdad... A ella hay cosas que le siguen molestando, y yo a veces pues le mando mensajes de cariño y hay veces que me contesta y otras que no”, confesó al youtuber JuanjoVlog en su canal de Youtube.

Hace tan solo unas horas, el tío de Rocío Carrasco ha confesado en primera persona, y en el mismo canal, que ha querido evitar encontrarse con ciertas personas, entre ellas la de Rosa Benito, para así evitar situaciones incómodas: “No es que no pueda ir, es que no quiero ir. ¿Sabes por qué no quise ir? Porque yo con las malas caras no me identifico, me siento incómodo y yo no quería ver malas caras y entonces como yo estoy, en este tiempo, mal con Rosa, pues no quería que la prensa nos viera ahí”, ha deslizado, asegurando que ya le había comentado al propio Ortega Cano estos motivos y que este los entendió perfectamente.

Dejando de lado su situación, sí ha querido opinar del encuentro que allí protagonizaron diferentes miembros de su familia. Desde su hija, Rosario Mohedano, a la presencia de Rocío Flores: “Rocío Flores no es una chica borde. Tiene la cabeza muy bien amueblada. Ella tiene su forma de ser, su carácter, su seriedad y su simpatía”, confesó el protagonista.