Rosario Mohedano estalla contra Telecinco tras desvelar las deudas de Amador: "Nos usan de comodines cuando no tienen temas"

Esta semana, Amador Mohedano ha vuelto a la palestra mediática después de que Pepe del Real desvelase en "Vamos a ver" la gran cifra económica que debe a Hacienda. "Me han contado que, en los últimos días, ha recibido una notificación de Hacienda en la que le reclaman una deuda de 247.000 euros. De momento, van a proceder al embargo de sus cuentas. Es cierto que él vive de una pensión porque actualmente no tiene un trabajo ni más ingresos", reveló el periodista. De hecho, incluso podría ser desahuciado. "Se le advierte y teme que Hacienda pueda meter mano a la única propiedad que tiene, que es la casa en la que vive, en Chipiona, y que heredó de su hermana y comparte con Gloria Mohedano", añadió sobre el asunto.

Desde ese día, el nombre de Amador Mohedano ha vuelto a sonar en todas las tertulias de la prensa del corazón, incluso en Telecinco. Después de días callada, su hija Rosario no ha podido evitar lanzar un comunicado contra Mediaset desde su perfil de Instagram, sacando las garras por su padre y por toda su familia.

"Pero vamos a ver....¿Los Mohedano no estábamos vetados de Telecinco y Mediaset? Tenéis en plantilla a muchos que deben muchísimo dinero a Hacienda, también altos cargos, ¿pero interesa hablar de Amador? Un hombre de 70 años, jubilado y que ha dado a ganar mucho dinero a vuestra empresa", comienza diciendo Rosario en el mensaje. "Nos usan de comodines cuando no tienen temas, mintiendo, cobrando por mentir, por hacer daño y rellenar horas de televisión. Luego critican si cobramos nosotros por hablar de nuestra vida...¡Por defendernos!", se lamenta, indignada. "Sois vosotros los que nos necesitáis y vendéis haciendo partícipe de vuestras mentiras. No me vale que luego le echéis la culpa a la productora. Vosotros lo permitís", sentencia la artista sobre el asunto.

Tras esto, Rosario Mohedano estalla contra su Rocío Carrasco y su docuserie: "Cuentan una vida ficticia de mi tía Rocío y lo permitís. Permitís que se nos culpe de todos los problemas de mi prima la universal, permitís que se nos insulte y que vuestro poder nos enmudezca porque os interesa". "Llevamos años negándonos a trabajar con vosotros porque lo hacéis muy mal, pero seguís picando y llamando. No hay quien os entienda", finaliza la hija de Amador Mohedano, muy indignada con lo ocurrido esta semana con su padre y su familia. Rosa Benito, como era de esperar, ha compartido en su perfil el comunicado de su hija, apoyando todas las palabras de su hija respecto a Telecinco.