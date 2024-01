Amador Mohedano, al borde del desahucio: Hacienda le reclama una deuda de 247.000 euros

Amador Mohedano vuelve a tener problemas con el fisco. Según ha desvelado en exclusiva Pepe del Real en "Vamos a ver", el hermano de Rocío Jurado se encuentra en una delicada situación económica por una gran deuda que tiene con Hacienda.

"Me han contado que, en los últimos días, ha recibido una notificación de Hacienda en la que le reclaman una deuda de 247.000 euros. De momento, van a proceder al embargo de sus cuentas. Es cierto que él vive de una pensión porque actualmente no tiene un trabajo ni más ingresos", ha desvelado el periodista en el espacio de Telecinco. "Se le advierte y teme que Hacienda pueda meter mano a la única propiedad que tiene, que es la casa en la que vive, en Chipiona, y que heredó de su hermana y comparte con Gloria Mohedano", ha añadido el colaborador sobre el delicado asunto.

Amador Mohedano y Gloria Mohedano en una imagen de archivo Gtres

Tras esta información, Pepe del Real se ha puesto en contacto con Amador Mohedano y ha desvelado la conversación que ha mantenido con el exmarido de Rosa Benito. "Marcos García Montes me ha dicho que lo único que puedo decir es lo que debo decir, que voy a tener una reunión con mi gestoría y con el inspector de Hacienda en Cádiz y no digo nada más. Límite no hay nada, al contrario. El inspector está de vacaciones y hasta el día 16 de enero no vuelve. El 16 o el 17 él me dará cita para irme a Cádiz con mi gestor y a ver de qué forma vamos a ir solucionando lo que sea. Solución tendrá que haberla", ha explicado el que fue representante de "la más grande".