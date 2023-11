Nuria Marín estalla contra un seguidor que ataca su punto débil: “Me ha tocado, lo gestiono muy mal”

Más allá de su carrera en televisión, Nuria Marín también se ha hecho un hueco como influencer y en su cuenta de Instagram acumula más de 200.000 seguidores. Con ellos ha formado una comunidad y las respuestas que recibe suelen ser positivos, pero ni siquiera ella se libra de los haters y de vez en cuando le llega algún que otro comentario negativo. En este caso, un usuario puso el foco en “las arrugas” de la cara de la presentadora, un apunte que el internauta consideraba inofensivo pero que no ha sentado nada bien a la aludida.

“Yo entiendo que soy natural y accesible, pero no entiendo qué lleva a una persona a decirle esto a otra”, comienza diciendo la periodista, y añade: “El objetivo no puede ser otro que herir, porque además no es un comentario advirtiéndome de algo que yo pueda cambiar. No se puede luchar contra el paso del tiempo”.

Por lo visto, este es el punto débil de Nuria Marín, que suele tomarse con humor otro tipo de críticas o comentarios. Aun sabiendo que exponer sus complejos puede ir en su contra, la conductora de “Socialité” se ha sincerado sobre las emociones que le provocan estos mensajes en un intento de que la próxima persona que se le ocurra hacer algo similar se lo piense un poco más.

Nuria Marín @Nuriasecret Instagram

“Ya sé que no tendría que decir esto porque al final es dar la razón a los haters, pero me he quedado tocada con ese comentario porque yo gestiono muy mal el paso del tiempo”, ha confesado, al tiempo que asegura que lo sobrelleva de la mejor manera que puede: “Lo intento naturalizar haciéndolo todo sin filtros, y cuando los pongo, siempre lo digo. No puedo entender que se ataque con algo que es inevitable, porque todo el mundo se hace mayor, y según la luz o el maquillaje las arrugas pueden marcarse más o menos”. Además, para terminar ha querido dejar claro que, de momento, no ha recurrido a la cirugía estética para frenar el avance de este imparable enemigo: “No me he hecho nada”.

Sus palabras parecen haber calado al usuario que lanzó el reproche, que por lo visto le ha pedido disculpas y ha manifestado que su intención nunca fue ofenderla. “Hay que pensar las cosas antes de decirlas porque no sabes cómo está la otra persona”, recalca Marín.