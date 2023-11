Anabel Pantoja cuenta el peor momento que le hizo abandonar “Sálvame”: “Dije ¡hasta aquí!”

Aunque “Sálvame” llegó a su fin el pasado mes de junio, el formato ha regresado de alguna forma a la pequeña pantalla de la mano de Netflix. La plataforma de streaming dio una segunda oportunidad a los rostros más conocidos del programa -Belén Esteban, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Chelo García-Cortés, María Patiño, Terelu Campos, Víctor Sandova y Lydia Lozano- con “Sálvese quién pueda”. El reality show ya se ha convertido en uno de los títulos más vistos en España.

Su estreno ha despertado algunos fantasmas del pasado relativos a “Sálvame”, como la marcha de Anabel Pantoja pocos meses antes del final del programa. La influencer ha visitado “Poco se habla”, el pódcast de Xuso Jones y Ana Brito”, y allí se ha sincerado sobre su peor etapa en el formato que le dio la gloria. “Me hizo mucho daño. A mí me ha matado. Lo he pasado muy mal allí, pero que muy mal”, lamenta la sobrina de Isabel Pantoja, aunque reconoce que se trata de un programa que “marcará la historia de la televisión en España”.

Anabel Pantoja reconoce a lo largo de su charla con Jones y Brito que conocía la dinámica del programa cuando empezó a trabajar como colaboradora, pero no podía imaginarse la dimensión que podrían alcanzar “las putadas” a las que ella y otros tertulianos eran sometidos: “Sabes cómo es el programa, pero tú firmas un contrato para colaborar y hablar de temas, no firmas un contrato diciendo 'venga, que me hagan putadas'”.

Fueron muchos los años en los que Pantoja trabajó en “Sálvame”, con todo lo que eso conlleva, pero hubo un día en que decidió plantarse y marcharse de ese plató para no volver nunca más. “En mi final en ‘Sálvame’ lo pasé muy mal. Mi papá enfermó y ahí fue donde se metieron a contramano conmigo, porque conmigo lo que quieran, pero con mi padre enfermo, no. Yo ahí me fui a Supervivientes y dije: ¡hasta aquí!”, recuerda Pantoja.

Además, se atreve a señalar directamente a uno de sus antiguos compañeros, Rafa Mora, al que ella se refiere como “Rata Mora”, el que, según su testimonio, más dolor le causó: “Me hizo mucho daño a mí, a mi madre y a mi padre. Creo que al final era por cumplir un trabajo, que lo intentaba y se lo curraba, pero claro, tienes que tener unos límites. Nunca pasaría una línea por llevarme un dinero al mes. No descansaría bien”.

Ahora Anabel atraviesa una bonita etapa centrada en su perfil de influencer y otros proyectos complementarios, como sus colaboraciones en los debates de “Gran Hermano VIP”. A diferencia de lo que muchos pensaban, ha sabido reciclarse y se ha consagrado como un rostro habitual de la pequeña pantalla más allá de “Sálvame”.