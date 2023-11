Nuria Marín, sin pelos en la lengua, sentencia a Tamara Gorro: "No está capacitada para ser un personaje público"

Nuria Marín ha sido la última invitada al podcast "Querido Hater" de Malbert y sus incendiarias declaraciones han dado mucho de qué hablar. La periodista, sin pelos en la lengua, se ha pronunciado sobre algunos personajes de la crónica social de nuestro país y de las noticias que más han dado de qué hablar, como es el caso de la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro o la imagen de Aitana. Pero si hay una opinión de la presentadora que se ha vuelto viral ha sido la de Tamara Gorro. La catalana, al ser preguntada por la ex de Ezquiel Garay, no ha dudado en sentenciar a la influencer.

"Tamara Gorro no acepta las críticas y me ha bloqueado en todas las redes sociales tras hablar de su alfombra roja en los Ídolo, disfrazada de enferma de cáncer", destapaba Nuria Marín sobre la colaboradora de televisión. "No bajó del burro porque se cree la portavoz de todos los enfermos de cáncer del mundo mundial", declaraba, con cierta molestia, al recordar su polémico look. "A mí me molestó porque lo hizo por egocentrismo, no dio el nombre de ninguna asociación ni ninguna cuenta bancaria", sentenciaba la periodista.

"Su reacción fue bloquearme y eso quiere decir que no está capacitada para ser un personaje público", declaraba Nuria Marín, reiterando que se aprovecha del sufrimiento para ser "la protagonista de todo" y que la gente hable de ella. "Se está yendo de las manos el egocentrismo en general", terminaba expresando la presentadora de "Socialité". Tamara Gorro, de momento, no se ha querido pronunciar sobre el asunto y responder a la periodista por alusiones. Mientras tanto, las declaraciones de la catalana sobre la ex de Ezequiel Garay siguen corriendo como la pólvora y están siendo muy comentada en redes su entrevista en "Querido Hater".