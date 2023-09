El otro testamento de María Teresa Campos

María Teresa Campos puede descansar tranquila en su tumba.Se ha marchado de este mundo con sus dos hijas y su nieta bien colocadas en el universo televisivo. Terelu Campos comenzó esta semana a colaborar en el nuevo programa de las tardes de TVE, «La plaza», presentado por Jordi González, y su hija, Alejandra Rubio y su hermana Carmen Borrego, aparecen en el vespertino «Así es la vida», de la competencia, Tele 5.

Se prevé una guerra de audiencias y enfrentamiento familiar. Vamos ver si los televidentes prefieren a Terelu o a Carmen , y si esta ha enterrado antiguas rencillas con su sobrina. La cuestión es que la saga Campos es sucesora de la matriarca Teresa.

Precisamente, las dos hermanas han concedido sendas exclusivas a sus respectivos programas. Había que sacarle rendimiento mediático a la memoria de su progenitora. Y las dos han reflejado claramente su estado de ánimo tras una pérdida tan importante. Igual que la nieta. Alejandra vale más por lo que habla de los suyos que por lo que cuenta de otros temas de actualidad. Le queda mucho para llegar a la altura profesional de su madre y su tía.

Como decimos, la sintonía con esta última, por mucho que intenten demostrar las dos lo contrario, no se acerca a lo que le gustaría a Terelu, que aboga por la paz familiar y no por la discordia. Pero su relación dista mucho de lo que podría considerarse satisfactoria. No se entienden, y los desafueros del pasado siguen vivos en el presente.

Así pues, mas que compañeras de programa, desde su entorno nos llega la impresión de que «competirán para ver quien engancha más a la audiencia. Y por otro lado, tenemos a Terelu en una cadena de la competencia. Conociendo el fuerte carácter de Carmen y la fama de luchadora de su hermana, habrá que estar pendientes de las audiencias para ver quién sale ganando cada día».

Eso sí, fuera de los platós la rivalidad se esfuma. Hace unos días, Carmen calificaba a su hermana como «sucesora de esa madre que se nos ha ido», a lo que Terelu contestó que «al escucharle decir eso, y que necesitaba abrazarme y estar conmigo, me rompí. No paraba de llorar. De todas formas, no sé si podré estar a la altura de lo que ella espera de mi».

Unión familiar

Ni la una ni la otra se encuentra bien anímicamente. El fallecimiento de su madre las ha marcado demasiado. La procesión va por dentro. En el exterior intentan sobreponerse y dar lo mejor de sí en el trabajo. Terelu es muy sincera en este sentido: «Al igual que mi hermana, yo tampoco estoy bien, y tengo que recomponerme».

También Alejandra recuerda ahora que, muchas veces, su abuela se inspiraba en sus gustos a la hora de elegir vestuario, y le ha pedido a su madre que le entregue un icónico traje amarillo de cuadros que lució María Teresa, asesorada por su nieta, en un determinado programa televisivo. Y que para ella tiene un gran valor sentimental.

La matriarca mantenía unidas, de una u otra forma, a sus hijas y su nieta, nunca demostraron en su presencia sus diferencias. Incluso le hubiera gustado verlas competir en las tardes televisivas. Confiaba en la capacidad profesional de las suyas, y, de hecho, siempre intentó que trabajaran a su lado en sus programas más emblemáticos.

Fuentes de su entorno afirman que «disfrutaba mucho viendo a su nieta en la tele. Estaban muy unidas. Cuando saltó a la palestra que Alejandra y Carmen no se llevaban bien, se lo ocultaron para no hacerla sufrir. Era una mujer para la que el núcleo y la unión familiar era lo más importante en esta vida. Huía de conflictos y siempre tenía las palabras exactas para acabar con los enfrentamientos. En este aspecto era como una mediadora extraordinaria».

Es pronto para analizar cuál de las Campos es la ganadora de esta rivalidad vespertina. Lo que está claro es que todas las cadenas están apostando por sus pesos pesados para conquistar al público de tarde.

La biografía del chófer Gustavo que preocupa a la familia

► El que fuera chófer y mano derecha de María Teresa Campos, Gustavo Guillermo, dicen, tiene en mente sacar un libro en el que contará cómo fue su vida al lado de la recordada comunicadora. Y esa iniciativa preocupa tanto a las hijas de esta como a su nieta. La hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, declaraba el pasado miércoles que le habían dicho que será el periodista Jesús Manuel Ruiz quien plasme en las páginas todo lo que le cuente el hoy concursante de «GH VIP», y que eso le molesta en demasía porque «es un hombre que siempre nos pone a caer de un burro. No entiendo qué le hemos hecho a ese señor para que nos trate tan mal».