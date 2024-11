Ana Milán confiesa ser demisexual: “En otra vida no quiero serlo”

Ana Milán ha sido la última invitada al pódcast "A solas con... Vicky Martín Berrocal" donde se ha sincerado y ha hablado de sexualidad. "Yo llegué a estar, en un momento de mi vida, casi tres años, dos años y medio, sin tener ningún tipo de sexo, ni de besos con nadie. ¡Qué etapa más tranquila! ¡La de libros que llegué a leer, lo bien que dormía!", ha confesado la actriz.

En este sentido, Milán se ha confesado "demisexual", una categoría que también ha definido: "A mí, particularmente, el sexo por el sexo me cuesta mucho. El intercambio de fluidos me da perecita. Soy bastante demisexual. Tengo que estar vinculada sentimentalmente a alguien para que me apetezca. El deseo lo tengo vinculado al amor, que es una putada", ha revelado.

Y ha añadido que "en otra vida no quiero ser demisexual", una orientación que también ha revelado Megan Fox.

Ante la pregunta de Vicky Martín Berrocal sobre si había tenido relaciones sexuales esporádicas, la actriz respondía con asco: "Energéticamente que aquello entre... ¿se habrá duchado o no? ¿cómo es de carácter? ¿es buena persona o no? Estas cosas a mí me influyen. Primera noche, un beso a los veintitantos, de tardar semanas hasta que el deseo se activa".