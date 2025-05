El padre de Melody, indignado, cuestiona los resultados de Eurovisión: "Es penoso"

Lorenzo Ruiz, guitarrista andaluz y padre de Melody, fue quien impulsó la carrera musical de su hija desde que, a muy corta edad, despuntó como niña prodigio del pop español. Desde entonces, ha sido su principal mentor y apoyo emocional en el camino que ha seguido hasta llegar al Festival de Eurovisión.

Aunque brilló con fuerza en el estadio de St. Jakobshalle de Basilea y vocalmente estuvo perfecta, tuvo que conformarse con el antepenúltimo puesto, con 37 puntos que supieron a poco. Claramente, "Esa diva" suma un nuevo y rotundo fracaso para la representación de España.

Reflexión

Tras conocerse los resultados, Melody emitió un mensaje a través de sus redes sociales para animar a sus seguidores y transmitir tranquilidad. Aseguró que se siente satisfecha con la actuación. "Hemos hecho un gran trabajo", indicó. De su paso por el festival, dice que se queda "con el respeto que todos los países nos han mostrado detrás de cámara".

Melody se desahoga tras la final de Eurovisión 2025: "Viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas" X

Sin perder la sonrisa, insistió en que se encuentra "muy feliz y satisfecha" y, de alguna manera, se siente ganadora, "porque hemos ganado, el amor está por encima de todo". Concluyó su reflexión anunciando que habrá una segunda parte para repensar todo lo que ha vivido, una vez que transcurra algo más de tiempo. "Os merecéis una explicación, una charlita y nos la vamos a pegar porque ya sabéis que soy muy natural y clara, vamos a hablar con claridad de lo que he visto y de lo que opináis tanto vosotros como yo".

Quien no oculta el sabor amargo de esta derrota musical es su padre. Lorenzo habló sin morderse la lengua ante las cámaras de RTVE después del festival, lanzando dardos contra el jurado y el televoto y cuestionando los resultados. "Israel está de los últimos y le dan 200 puntos", protestó.

Como es lógico, ni una crítica a la actuación de su hija. "Ha estado de 10, impresionante. Una actuación perfecta, magistral, lo guapa que estaba, la actitud... Ya no se puede dar más, lo ha dado todo. Luego lo otro...", expresó con orgullo. En su opinión, los países de áreas geográficas compartidas se votan entre ellos: "Eso es lo que hay, lamentablemente, es penoso… Pensaba que Eurovisión con el tiempo iba a cambiar, pero veo que no, sigue igual, votándose unos a otros", continuó.

Incrédulo después de escuchar atentamente todas las canciones, Lorenzo, que comenzó su carrera musical con el grupo Los Kiyos, fusionando el flamenco con la rumba y el pop, mostró su sorpresa con el televoto. "¿Cómo Melody, con todos los fans que tiene en el mundo, y ahora llega...?"

Su indignación le llevó incluso a poner en duda la transparencia del concurso. "No quiero crear una polémica, pero Israel, que yo no tengo ningún problema porque no entiendo nada de esas cosas, pero estaba de los últimos y le dan más de 200 puntos... No lo entiendo". Quizá necesita un tiempo para aterrizar.