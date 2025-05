Melody se desahoga tras la final de Eurovisión 2025: "Viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas"

A muchos les pilló dormidos ya, que se habían ido a la cama con las primeras palabras de Melody tras bajar del escenario de Basilea de interpretar su "Esa Diva" ante millones de espectadores. Muy templada ha reconocido el trabajo realizado y sin perder la sonrisa asegura estar contenta de su trabajo y el de su equipo, pero siempre hay un pero.

"Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo, estamos súper nerviosos. Espero que lo disfrutéis. Os queremos un montón. Ahora vuestro apoyo", ha dicho en los pasillos con las manos sobre el pecho por la emoción y siendo abrazada por todo el equipo de baile que no podían dejar de sonreír. Luego, y contra todo pronóstico ha comenzado a entonar el estribillo de "Esa Diva" junto a todo su equipo.

Un poco más tarde, sobre las tres de la mañana, la cantante ha aparecido en un vídeo oficial desde la habituación del hotel, ataviada con el vestido de la actuación, pero con un pañuelo negro a modo de pirata cubriendo su cabello. Ahí y durante más de dos minutos ha querido mandar un mensaje a sus fanes y a todos los espectadores españoles: "Buenas noches familia, no quería irme a la cama sin antes hablar un poquito con vosotros. Os quiero y gracias por vuestro apoyo!". Durante el vídeo, Melody saluda ("Buenas familia") He venido al hotel a comer algo, que llevo muchas, muchas horas, desde las siete de la mañana llevo despierta".

"En primer lugar", ha continuado, "quiero dar las gracias a todas las personas que me han apoyado muchísimo, a toda España que se ha volcado conmigo 100%. Me han mandado no se cuantos vídeos de estadios en diferentes puntos de España para ver la actuación". La cantante aseguró que "ha sido un show total que yo creo que esto no se olvidará jamás". Y entró en materia: "Estoy muy satisfecha de a actuación que he hecho, me parece que hemos hecho un gran trabajo". Dio las gracias por el vestido, "me encanta". "Estoy muy feliz que quiera que te diga. Los bailarines son unos máquinas".

Reconoció que en ese momento, "estoy un poquito cansada y voy a hablar un poquito más largo y tendido de todo lo que he visto y pienso y demás". Y fue tajante: "Quiero dejar clara una cosa. Esto es una cosa más y con lo que me quedo es con el amor, el cariño y el respeto que todos los países nos han mostrado detrás de las cámaras. Y también con que este verano nos vamos a ver porque hay una gira de conciertos brutal".

Ha esperado al final para dejar entrever que hay más: "Vosotros también os merecéis una explicación, una charlita y nos la vamos a pegar. Vamos a hablar con claridad de lo que he visto y de lo que opináis tanto vosotros como yo. Pero señores, que estoy muy feliz. Y satisfecha porque nosotros hemos ganado. El amor está por encima de todo y que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas".