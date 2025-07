La actualidad de hoy del corazón, en imágenes: del posado veraniego de Pablo Alborán a la declaración de amor de Victoria a David Beckham

Sara Carbonero ha abierto su álbum de fotos más personal. Desde Punta Cana, la periodista ha compartido algunas de las imágenes de su viaje a República dominicana junto al texto: "Un torneo diferente, gente bonita y un país maravilloso".

Primer posado veraniego de Pablo Alborán. El malagueño ha compartido en una imagen en la piscina, disfrutando del sol, tras las tormentas de las últimas noches. "Esta noche llueve afuera… pero por dentro, todo está en paz", asegura el artista.

El aniversario de boda de hoy, 4 de julio, viene de la mano de Helen Lindes. La modelo y ex Miss España lo celebra en redes sociales con un carrusel de fotos junto a Rudy Fernández y su "gran" familia.

También Victoria Beckham ha compartido el amor que siente por su marido, David, desde hace... 26 años. Otro aniversario que la ex Spice Girl ha celebrado con un beso de película y el siguiente mensaje al ex futbolista: "Otro año, otro capítulo en nuestra historia de amor. ♥️ Estoy muy orgullosa de la preciosa familia y la vida que hemos construido juntos. Tu y nuestros cuatro hijos me completáis. Te quiero mucho @davidbeckham. Por otros 26 años más!

José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo ya son padres. La esposa del alcalde de Madrid dio a luz ayer a un niño, que recibirá en el bautismo el nombre de Lucas. El político ha posado hoy por primera vez en público con el recién nacido.