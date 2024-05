Paola García-Sanjuán: “Starlite se ha convertido en el festival boutique más importante de Europa, donde se concentra el mayor número de estrellas a todos los niveles”

Paola García-Sanjuán Machado: En el año 2014 se licencia en Dirección y Administración de Empresas, con especialidad en finanzas. Carrera que cursa entre Madrid, Paris y Londres. Comienza a trabajar en Coca Cola y posteriormente en una consultoría. Pero pronto descubre su verdadera vocación por el sector audiovisual. En 2007 decide realizar un máster de producción ejecutiva de Televisión, por el Mundo TV, donde elabora varios formatos y guiones.

En 2012 crea, produce y dirige el largometraje documental “Cadena de Sueños” que cuenta la historia de varias familias beneficiadas por la Gala Starlite, evento benéfico liderado por su hermana, Sandra García-Sanjuán y Antonio Banderas.

En 2013 asume la dirección de producción, internacionalización y controller y directora audiovisual en diferentes periodos. Ese mismo año, dirige también la Gala benéfica Starlite de Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuan, en directo para televisión. En 2018 crea, produce y dirige los programas de televisión “Universo Starlite” emitidos a nivel nacional e internacionalmente en más de 60 países, a través de Nova, Antena 3 Internacional y Hola TV.

Entre tanto seguía latiendo en su corazón su gran pasión por el cine. En 2018 escribe, produce y dirige el cortometraje EL PERDON. Historia real de superación personal que goza de gran éxito internacional, con 12 galardones, una veintena de nominaciones y seleccionado en el SFC de Cannes ese mismo año.

A finales de 2021 dirige el largometraje documental “1Década”, que se estrena en septiembre de 2022, con gran repercusión mediática, en el Capito de la Gran Vía Madrid.

Hoy, Paola nos habla de la primera década de vida de Starlite, y hace un recorrido a través de las distintos retos que superaron hasta convertir una cantera abandonada en el festival boutique más importante de Europa.

¿Paola, como te dio por dedicarte al mundo del cine?

Cuando yo era pequeña, mi padre siempre nos grababa con su cámara de VHS. Y a partir de los 8 años me dejaba usarla mucho. Me encantaba organizar con mis amigos bailes, actuaciones, escenificar chistes, copiar programas de televisión (“Uno para todas”) o tan solo grabar momentos y viajes que hacíamos para luego hacer un video resumen y recordarlo siempre. Nunca creí que me podía dedicar a esto en aquel entonces. De hecho, estudié ADE internacional, porque mi padre era un gran empresario y era lo que había mamado. Y empecé a trabajar en empresas tradicionales. Por azar del destino me encontré con un amigo, que hacia años que no veía y me habló de un máster en producción ejecutiva de televisión y cine, que él mismo había realizado. En ese momento se despertó algo dentro de mí. Así que me inscribí, con el apoyo económico de mi hermano Boris. Ahí empezó todo.

Tu padre era un empresario canario muy importante. ¿Por qué recurriste a tu hermano?

Hemos tenido la grandísima suerte de pertenecer a un entorno y familia que nos han dado todas las posibilidades del mundo. Me siento muy afortunada por ello y mis padres siempre han estado para todo. Pero cuando decides arriesgarte a algo, la única manera de tomártelo en serio para mi es asumir la responsabilidad y consecuencia. Sentir la presión de tener que devolverle ese dinero a mi hermano me ayudó a sacar lo mejor de mí en ese curso. Además, mis padres jamás me hubieran aceptado que se los devolviera. Necesitaba estar muy concienciada del cambio de rumbo que estaba eligiendo.

Las hermanas Sandra y Paola García-Sanjuán en el estreno del documental “Starlita 1 década” Starlite Occidente

Sois una familia numerosa y muy unida. ¿Pero cuantos hermanos sois vosotros?

Seis. Sandra es la mayor y yo la pequeña. Entre ambas, 10 años de diferencia y 4 chicos. El orden es Sandra, Iban (con B. La manía que tenía mi madre de poner nombres raros), Borja, Pedro Marco, Boris y yo.

¿Qué valores os han transmitido vuestros padres?

La unión familiar, en primerísimo lugar. A parte de ese, el valor de la constancia. En la pared de nuestros cuartos mi madre nos colgó una cartulina con la definición de la constancia. Y la tengo grabada en sangre. “Nada en el mundo sustituye a la constancia...”. En casa siempre nos han hablado muy claro y sin tabúes sobre temas como el sexo y las drogas. Recuerdo ver videos sobre las consecuencias de las drogas desde joven. A mí me sirvió mucho para gestionarlos con responsabilidad. Otros valores que nos han inculcado son el poder del perdón, huir de las vanidades, luchar por lo que creemos, hacer las cosas desde el corazón, ser nosotros mismos y ver la parte bonita de las personas y de la vida en general.

Marcelo Savio, Paola García-Sanjuán y Juan Antonio Simarro. Starlite Occidente

Hablemos del documental “1 Década” que dirigiste sobre el festival Starlite. Un referente mundial del sector.

Siento a Starlite casi como si fuera parte de mí. Es como un “sobrino” ahijado. Lo he visto crecer y participé de sus comienzos, que fueron durísimos.

Hoy en día Starlite lo conoce prácticamente todo el mundo, incluso internacionalmente. Se ha convertido en el festival boutique más importante de Europa, donde se concentra el mayor número de estrellas a todos los niveles. Pero no siempre fue así. Muy poca gente conocía su verdadera historia y lo que hay detrás de bambalinas.

El documental cuenta una historia inspiradora de superación de dos grandes emprendedores y su leal equipo de “gladiadores” (así nos autodefinimos). Un camino de luces y sombras. Una historia muy humana, de sacrificio y de la lucha incansable por un sueño. Starlite tiene algo muy especial. Tiene alma. Eso es lo que yo quería que se conociera. Desde luego fue una gran responsabilidad, pero la verdad que tenía muy claro el enfoque. Y tuve al mejor compañero de equipo para llevar a cabo este documental, Marcelo Savio. Para mí, el mejor editor que conozco, que además también admira profundamente a Sandra y ama Starlite tanto como yo. Junto a Marcelo y al talentoso, Juan Antonio Simarro, que se encargó de la banda sonora, nada podía salir mal.

¿Cuánto tiempo duró el rodaje y cuáles fueron los desafíos de producir el documental “1 década”?

El documental consta básicamente de entrevistas de gran parte del equipo que conforman la estructura y guía del contenido argumental y una selección de todo el material que se ha grabado durante la primera década de Starlite.

El primer desafío fue la cantidad de material que teníamos: En Starlite contamos con un equipo dedicado al audiovisual bastante grande. Imagínate todo ese equipo grabando cada día durante los tres meses del festival, multiplicado por diez años. ¡Teníamos más de 72 mil horas de material grabado!

El segundo desafío fue el tiempo: Nos habían puesto una fecha determinada para tener el documental terminado. Y eso suponía hacerlo en 5 semanas. En ese tiempo debíamos idear el enfoque de cómo contar la historia, estructurar el guion de contenidos, recopilar el material, visualizarlo para seleccionar lo que nos servía según el guión, realizar el montaje de no más de 90 minutos de duración, previsualizarlos varias veces, hacer los cambios pertinentes, postpo de sonido y color, y entrega.

Y el tercer desafío fue que no solo hicimos “1Década”. Paralelamente hicimos otro documental que aún no se ha estrenado sobre lo que supuso llevar a cabo Starlite en tiempos de Covid. Estábamos en la misma sala, a un lado Marcelo montando “1Década” y a la izquierda Andrea montando “Un festival en tiempos de covid”.

Teniendo en cuenta los hándicaps, este documental no lo hubiera podido gestionar nadie, que no conociera la historia del festival tan en profundidad como Marcelo y yo. Esa era la suerte. Fueron cinco semanas intensas pero satisfactorias.

¿Quién escribió el guion?

Yo. Aunque más que guion es una estructura de contenidos y enfoque. He de decir que conté con mucha ayuda de Marcelo y de Lorena Voces, directora de comunicación del festival y veterana también. Pusimos una pizarra en la sala y marcamos el contenido de cada bloque del documental con la duración que debía tener. Juntos conseguimos recordar y enumerar todas esas subidas y bajadas (luces y sombras) que vivimos en la vida del festival. ¡Fue un subidón recordar por todo lo que habíamos pasado!

Andrea Levy y Sandra García-Sanjuán en el estreno del documental (2022) Starlite Occidente

¿Estás satisfecha con el producto final o cambiarías algo?

En líneas generales sí. Cuando lo veo siempre pienso en cosas a mejorar constantemente, pero hay veces que hay que cerrar los proyectos para seguir avanzando, porque si no nunca acabas.

Carla Pereyra, Antonio José y Valeria Mazza en el estreno del documental. Starlite Occidente

Todo empezó con la Gala Starlite. ¿Qué papel juegas en La Fundación Starlite?

Efectivamente. El festival Starlite Marbella, que hoy en día dura más de tres meses en la época estival, surge a partir de la Gala benéfica Starlite. La Gala comienza en 2010, dos años antes que el festival. Es un día de solidaridad liderado por mi hermana Sandra y Antonio Banderas. Es importante que se distingan bien ambos proyectos. El festival es lucrativo y la Gala es puramente benéfica, aunque cuenta con todo el soporte del festival. Si no, no sería posible su celebración.

Yo he colaborado desde el principio en la Gala ayudando como podía. Bueno, yo y toda la familia.

En 2012 produje y dirigí “Cadena de Sueños”, documental que cuenta la historia de varias familias mexicanas (de la zona de Guerrero, Acapulco) beneficiadas por la gala Starlite. Y un año después tuve la oportunidad de dirigir la Gala Starlite en directo para televisión. Lo hice junto a Avelino Hernández. Avelino es un gran amigo y fue quien me dio mi primera oportunidad dirigiendo junto a él “Inocente, Inocente” para Antena 3 en 2010. A partir del 2014 decidimos cambiar el formato y realizar un programa especial sobre la gala editado con duración 1hora. Cada año con un enfoque distinto, en los que Antonio Banderas y Sandra colaboraban activamente.

Paola García-Sanjuán, Sandra García-Sanjuán, Ignacio Maluquer y Valeria Mazza. Starlite Occidente

¿Como ha sido trabajar con tu hermana, la gran empresaria y emprendedora Sandra García-Sanjuán?

Ha sido gratificante a la par que intenso. El exceso de confianza y la etiqueta de hermana conllevan una gran responsabilidad y exigencia. Yo de por sí soy muy comprometida en mi trabajo. No soy capaz de hacer algo sin meter el corazón al 100%. Aquí se acentuaba aún más porque se trataba de un proyecto de mi propia hermana. He

de reconocer que he aprendido mucho de ella y con ella. Ha sido un privilegio haber formado parte del equipo Starlite tantos años, haber participado de su evolución y haber compartido tantos grandes e inolvidables momentos con el equipo.

Roberta Azzopardi, Danieñ Azzopardi, Susana Griso y Nasrin Zhiyan Nasrin Zhiyan

¿Qué es lo que más admiras en tu hermana?

Muchísimas cosas. Ella ha sido uno de mis referentes, sin duda. En casa la llamábamos Sandrilandia, como estar con ella era como estar en Disneylandia. Para mí, es una alquimista. Hace de lo ordinario algo extraordinario. Yo siempre he dicho que yo con Sandra voy a pasar la ITV al coche, a tirar la basura, a hacer la compra… todo eso que nos da pereza hacer, porque sin saber cómo, ella tiene ese don de que algo genial ocurra. Admiro también su determinación y que nunca se da por vencida. Ella ha sabido programar su cabeza para eliminar el concepto de imposible y convencerse de que todo es alcanzable. También a sabido elegir muy bien a su tándem, Ignacio, al que considero un hermano más. Creo que el concepto de serenidad se inspiró en él. Ese es su super poder. Sandra hace volar su imaginación e Ignacio la materializa. Sandra le llama “el arquitecto de sus sueños”. Juntos hacen un gran equipo.

Tu corto ‘El perdón’, estrenado en el 2018 en la Academia de Cine, fue la gran atracción española en el Festival de Cannes. ¿Qué significaron para ti ser galardonado con Platino como Mejor Director Novel y Oro como Mejor Cortometraje Dramático en los Independent Shorts Awards?

Fue completamente inesperado. El corto ‘El Perdón’ no tenía ninguna aspiración más que la de llevar a cabo un proyecto entre amigos desde lo más profundo del corazón. No esperaba que fuera a tener tantos reconocimientos: 10 “international awards” y más de dos decenas de nominaciones y seleccionado en el SFC de Cannes. Fue muy gratificante para todo el equipo. Porque no solo se valoró la dirección y el corto en sí, sino también a los actores, la música, la producción, el montaje. Todos tuvieron su reconocimiento en alguno de los festivales que nos seleccionaron. Fue un subidón. Se puede ver en youtube sin coste: El Perdón de Fenomenal Productions.

Carlos Latre y su mujer Yolanda. Starlite Occidente

¿Qué te hizo decidirte a hacer este cortometraje?

Creo que mi intuición. La verdad, soñé con ello.

Jorge Ramos, sobre quien va la historia, fue compañero mío de clase en el colegio alemán. En 2008 yo estaba en el equipo de producción de la película “Una hora más en canarias” y le llamé para que viniera de figurante. Habían pasado apenas unos meses desde la agresión y estaba aún convaleciente. Entre descanso y descanso pudimos charlar y me impactó mucho la manera en la que me contaba lo que le había ocurrido. Jorge siempre había sido un chico guapo, ligón, despreocupado y no tan comunicativo. Pero esa vez me habló con una sensibilidad y desde una vulnerabilidad que jamás había visto en él. Me dijo: “Como tú eres guionista, por si algún día quieres escribir sobre ello”.

Nueve años después (2017), yo seguía a Jorge en las redes y notaba ya su evolución tanto física como emocional. Un día me desperté de repente habiendo soñado con la historia. Le llamé y le dije “¿Jorge, hacemos el corto de tu historia?” Y así fue.

Willy Barcenas y Loreta Sesma en el estreno del documental. Starlite Occidente

¿Cuánto tiempo duró el rodaje y cuáles fueron los principales desafíos en el plató?

Poco tiempo y presupuesto. El corto lo financiamos Jorge, el protagonista en vida real, y yo. Lo queríamos hacer a toda costa y decidimos no esperar a ayudas ni subvenciones. Así que junté a un grupo de grandísimos profesionales. En cuanto leyeron el guion decidieron sumarse al proyecto de

cabeza y corazón abierto. Ese talento, corazón e implicación, de los actores y de todo el equipo ha sido la clave del gran éxito de este corto. El rodaje duró dos días: sábado y Domingo. De media pudimos sacar 11 minutos netos válidos para el corto. Sin tener un set preparado, desplazándonos por cambio de localización en pleno Madrid y con más de 15 escenas, ¡me parece una proeza! Durante el rodaje se nos atragantó una escena y nos retrasó todo el planing. Lola Marceli debía coger tren de vuelta a Barcelona y no llegábamos a tiempo con el plan de rodaje. Para solventarlo decidimos tirar con un único plano en una de las escenas (“venganza”). Pero como mi director de foto es un fuera de serie, Ismael Issa, quedó estupendamente. Una vez terminado el corto, levantamos una financiación a través de crowdfunding y con la ayuda incondicional de muchos amigos y conocidos. Gracias a eso pudimos hacer una buena distribución y gozar de todos los premios que recibimos. Siempre vamos a estar inmensamente agradecidos a todos por ello.

Además de la historia explícita que cuentas, ¿qué querías contar a la audiencia con "El Perdón"?

A mí me parecía increíble que Jorge hubiera podido perdonar a aquel hombre que le asestó 21 puñaladas, sin conocerle. Le había ocasionado grandes daños, no solo emocionales sino físicos. Había perdido el habla y la movilidad. Un joven, con muchos sueños por delante, que habla cuatro idiomas, guapo, divertido, alegre y con toda la seguridad del mundo de repente se convirtió en alguien sombrío, inseguro y amargado. Tuvo que volver a aprender a caminar y a hablar. Su evolución en nueve años fue tan espectacular. Yo lo veía con un aura de luz a su alrededor. Había recuperado la sonrisa pícara y transmitía mucha serenidad y paz. Todo gracias a una lucha interior y física muy grande y al perdón. A mí me había dado una lección de vida. Y sentí que su historia debía ser contada. Ya no solo como un homenaje a él mismo, que, por supuesto ya que le sirvió para cerrar ese capítulo de golpe, sino para inspirar a mucha gente que se pudiera ver reflejado en él. A mi este corto me ha cambiado la vida en muchos sentidos.

Cartel de "El Perdón". Cortesía

¿Cómo haces para que el público crea en los personajes y se sienta emocionalmente conectado con un cortometraje?

Para mí, una buena actuación es la que te crees, la que tiene naturalidad, y sin saber cómo despierta tus emociones y hace reacción a tu cuerpo, sin verlo venir.

Víctor Sevilla, actor que interpretaba a Jorge, es un gran actor. Su madre estaba pasando por una enfermedad que le afectaba al habla. Esta situación le hizo conectar especialmente con el personaje y despertar esas emociones en todas sus fases. Lola Marceli, otra gran actriz y amiga hace muchos años, lleva a una psicóloga, el personaje que interpreta, dentro de sí misma. A mí siempre me ha transmitido mucha empatía, sensibilidad, capacidad de escucha, serenidad, flexibilidad mental. Ambos conectaron muy bien.

¿Cómo empezaste a interesarte por la dirección de cine?

Creo que ha sido una necesidad de expresión. Soy una persona con mucha vida interior, aunque yo misma me niegue a créelo. Siempre me he considerado un poco “bicho raro” por mi hipersensibilidad. Cuando era pequeña tenía la capacidad de engancharme en mitad de una película y llegar a emocionarme en cuestión de minutos. Mis hermanos se reían alucinados. No entendían como podía llorar si ni siquiera sabía casi de que iba la película. Pero es que yo tenía una capacidad extraordinaria de conectar con el dolor ajeno. Era incluso de sentir, por la calle, a gente que ni conocía. Con el tiempo he ido modulando esa hipersensibilidad. Ahora trato de ahondar en ella para escribir y contar historias que me mueven. Y a la hora de dirigir, ayudar a los actores a conectar con sus propias emociones.

Susana Griso, Sandra García-Sanjuán y Valeria Mazza en el estreno del documental. Starlite Occidente

¿Cuáles crees que son los mayores desafíos a los que se enfrenta un director de cine?

A muchos: el presupuesto, el tiempo, la gestión del equipo técnico, humano y actores, cumplir con las expectativas del productor… Aunque todo eso se gestiona. Para mí el mayor desafío es la propia audiencia, porque se escapa de control. Hay películas estupendas que no tienen nada de éxito en taquilla.

¿Qué consejos le darías a los aspirantes a cineastas?

Que sean proactivos. No esperes que te llamen. Si tienes una idea, lánzate a escribir. Si quieres hacer algo, da los pasos. No desprecies los consejos, pero que nadie ni nada te desaliente si realmente crees en algo. Y que el dinero no es lo más importante, sobre todo al principio, sino meter el primer pie. Luego el dinero viene solo.

¿Nos puedes contar algo sobre tus nuevos proyectos?

Ahora estoy con muchos proyectos personales muy ilusionantes que produciré de forma independiente, de los que aún no puedo avanzar nada. Pero son muy distintos: un programa de televisión, un contenido para plataforma y un documental biográfico precioso de superación y optimismo.

Por otro lado, tengo una sociedad, Quimera, con un grupo de emprendedores igual de apasionados por la vida y la creación, que estamos con varios proyectos en línea de salida: una serie de ficción, varios documentales y películas.

Y por otro lado acabo de terminar de escribir el guion de una película de comedia que será también mi primera dirección en largometraje, que me producirá Álamo, de Eduardo

Campoy, al que quiero y admiro profundamente y Secuoya. Una comedia coral muy divertida. Estoy ilusionadísima por empezar.

María de Villota, la primera mujer española que consiguió ser piloto de Fórmula 1. Háblame de este proyecto.

María es mi ídolo. Un ejemplo de persona y deportista de élite. Su historia es tremendamente admirable e inspiradora. Además, tuve la suerte de ser amiga suya. Sus padres eran muy amigos de los míos y tenemos muchas vivencias en familia. Escribí el guion de su peli y estamos levantando la financiación.

¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión?

Todo. Me apasiona mi profesión en todas sus fases. Tal vez lo que más me guste sea el trabajo en equipo. Disfruto mucho con las personas y compartiendo la misma pasión por esta profesión. Los proyectos se hacen grandes gracias a la participación de todos los miembros del equipo. A mí me suma mucho escuchar ideas nuevas en cada área. Somos muchas cabezas pensantes con gran talento. Valoro mucho esa iniciativa que solo mejora el resultado.

El éxito individual siempre es gracias al trabajo del equipo. Y eso no se puede obviar. Unos brillan gracias a que otros aguantan los focos. Así que lo que más me gusta es el proceso completo en equipo, durante el propio rodaje y las cervezas de celebración del fin de rodaje.

¿Cómo sería para ti un día perfecto?

He aprendido a dejarme sorprender. Cada día es especial y puede llegar a ser incluso mejor que tus propias expectativas. De tanto decírselo a mis hijos, ya lo he interiorizado.

¿Qué haces en tu tiempo libre?

Sobre todo, ser madre. Y tratar de sacar a la niña que hay dentro de mí, cuando estoy con ellos. Mis hijos están en una edad, que puedo compartir muchas actividades con ellos: hacemos skate, surf, escalada, excursiones en bici, jugamos al pádel, futbol y cuando hace bueno buscamos cualquier sitio con agua. Compartimos la pasión por el deporte y la aventura. Son mis “mini yo”. Y aunque siempre digo medio de broma que en la próxima vida querría no ser madre porque agota, en esta me lo voy a gozar.

¿Cómo concilias tu trabajo, tu vida familiar y los viajes por el mundo?

Soy autónoma, así que manejo mi propio tiempo. Estudié en un colegio alemán, donde me enseñaron a estructurarme para ser lo más eficiente posible, así que soy bastante organizada. Mi último guion lo escribí de 5:00 a 9:30 durante el verano pasado, para poder disfrutar con mis hijos sin que interfiriera mi trabajo. Tengo el umbral del cansancio bastante alto. Creo que lo he ejercitado mucho en mi vida.

Por lo general, me levanto a las 7:15 y disfruto las mañanas con los niños, trabajo todo el día y trato de recogerles cuando salen del cole por la tarde, que es lo que más me gusta. Meriendo con ellos, nos ponemos al día y sigo trabajando mientras juegan en el patio.

Cuando viajamos por trabajo nos apañamos con videollamada, como podemos. Tenemos ayuda en casa y mi madre viene siempre que puede a echarnos una mano, que es lo que más ilusión les puede hacer a mis hijos. Las madres/abuelas son el mejor invento del mundo.

¿De qué te sientes más orgullosa en tu carrera hasta ahora?

Me he sentido orgullosa de cada idea que tuve y terminé sacando adelante. Materializar un sueño no siempre es fácil. Te atacan muchas inseguridades y dificultades en general. Tal vez, al mayor reto al que me he enfrentado y mayor respecto le he tenido fue a mi primer año de dirección de producción del festival Starlite Marbella 2013, de mi hermana Sandra e Ignacio. No solo porque nunca había dirigido un festival de música, sino porque, como todo proyecto que se inicia, los comienzos son muy duros y fue un reto encajar todo en tiempo, forma y presupuesto. Fue un máster para mí en todos los sentidos. También me sentí muy orgullosa de “El Perdón”, sobre todo, haber podido recompensar, con los premios recibidos, a todo el equipo y los mecenas que apostaron por el proyecto. Muy muy gratificante.

Y actualmente, de lo que más orgullosa me siento profesionalmente, es de haber escrito mi primer largometraje, que dirigiré este mismo año. ¡Estoy emocionada!

¿Hay alguna historia que te guste contar?

Tengo un cuaderno con muchas historias que quiero escribir. La que acabo de terminar, es una comedia coral muy divertida, con la que creo que muchas familias con hijos, se sentirán identificados.

¿Cuál es el libro que más te ha marcado en la vida?

Depende de cada época. Uno que recuerdo que me encantó cuando tenía 15 años fue “Memorias de una Geisha” de Arthur Golden. Me imaginaba mucho las vestimentas y los paisajes de Japón. Luego se hizo la película y coincidía mucho con lo que había imaginado. También me gustaron mucho “El monje que vendió su Ferrari” de Robin S. Sharma, “El Alquimista” de Paulo Coelho y “Maldito Karma” de David Safier. Este último me hizo mucha gracia. No sé si fue en el momento que lo leí, pero no quería que acabara. Me divertí mucho leyéndolo. Es un libro que siempre recomiendo y que recuerdo con mucho cariño.

Hermanos García-Sanjuán Machado, Sandra, Iban, Borja, Pedro Marco, Boris y Paola. Paola García-Sanjuán

¿Quiénes son tus influencers cinematográficos?

Me encanta la magia de Steven Spielberg, la polivalencia y originalidad de Woody Allen, la sensibilidad de Clint Eastwood, el romanticismo catastrofista de James Cameron, la visión de J.Bayona, la maestría de Isabel Coixet, el humor de Javier Fesser, la genuinidad de David Serrano, la versatilidad de Daniel Sánchez Arevalo, la valentía de Arantxa Echevarría…

¿Cuál es tu película favorita de todos los tiempos y por qué?

¡Buah! Hay muchísimas. De muy pequeña, recuerdo que me encantaba “McLintock”. Pero mis favororitas son “Los Goonies”, “ET”, todas las de “Regreso al Futuro”. Me encanta Spilberg. “Mejor Imposible”, “Ghost”, “El guardaespaldas”, “Dirty Dancing”, “Del revés” (en casa estamos ansiosos para que estrenen la 2), “Coco”, “Lo Imposible" de Bayona, “Lion” de Garth Davis, “Million Dollar baby” de Eastwood, Podría seguir. Pero hay una, poco conocida, de 1998 que me rechiflaba. Sin duda fue es mi favorita de todas, creo. La he podido haber visto una decena de veces. “Mas fuerte que su destino” de Marshall Herskovitz con Catherine McCormack, Rufus Sewell, Jacqueline Bisset. Me encantó la dirección de actores y la tensión sexual y emocional que se respiraba entre los protagonistas. Soy una romántica empedernida.

Un actor/actriz

Jack Nicholson. Que actorazo. Nunca superaré el miedo que pasé por el en “el resplandor”, que contrarresta con la risa en “Mejor imposible”. Además, físicamente siempre me ha recordado mucho a mi padre. Siempre que debía ir de smocking se ponía las gafas de pasta negras y quien no le conocía, le confundía con el mismísimo Jack Nicholson. Mi padre era un tío muy divertido.

¿Qué serie de TV estas viendo y cuales recomiendas?

Recientemente estoy viendo “This is us”. Es larga, pero me encanta el guion, la realización y los personajes. Otras que me han gustado mucho son “Big Little lies”, “Ted Lasso”, “Machos Alfa”, “Paquita Salas”, “Las de la última fila”…

Viajas mucho. ¿Qué objetos nunca faltan en tu maleta?

Ropa de deporte, bañador, una funda acuática para el móvil, un libro y melatonina.

Un vicio

Deje de fumar a principios de este año. Así que los únicos que me quedan son el vino, el sushi, el helado y morderme las uñas. Quitarte este último será mi próximo reto.

Un lujo

Una casa en primera línea de mar en una playa de arena con olas surfeables, disfrutándola con familia, amigos e hijos.

Asignatura pendiente

La niña. Tenemos dos chicos, Juan (8) y Sandro (6). Y mis hijos siempre me piden una hermanita. ¡Pero eso ya no va a ocurrir! Personalmente viajar mucho con nuestros hijos. Profesionalmente tengo una lista interminable. De momento dirigir esta primera comedia que he escrito y que os guste mucho a todos.