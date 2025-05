José María Almoguera se enfrenta a vídeos inéditos de su boda con Paola Olmedo

Para muchos famosos, lo peor de su condición popular es que es difícil dejar atrás el pasado. Ya sea por arrepentirse de los errores o por la nostalgia de tiempos mejores, siempre que pisan un plató de televisión pueden remover lo que sucedió. Así le ha pasado de nuevo a José María Almoguera, que en calidad de colaborador de ‘TardeAR’ ha entrado en el juego del programa y ha analizado las fotografías que resultaron del que iba a ser el día más mágico de su vida: su boda con Paola Olmedo.

Fueron felices, pero se les acabó el amor un año después de jurarse amor eterno. Así lo dejaron plasmado por una nueva exclusiva en el papel cuché. Esas de las que ahora se arrepienten ambos, pues sientes que estos es lo que les hizo renunciar a su ansiada intimidad, esa a la que ya ni recurren, ambos siendo colaboradores del mismo espacio de Telecinco. Ese en el que este viernes se han mostrado las fotografías de su boda, mostrando una época pretérita en la que confiaban en que el futuro les sonreiría.

Portada de la boda de José María Almoguera con Paola Olmedo Lecturas

Almoguera regresa al día en que se casó con Paola Olmedo

El hijo de Carmen Borrego y la venezolana se casaron en la primavera del 2022, en una finca de Torrejón de Velasco. Convocaron a todos sus seres queridos y amigos, así como a los reporteros y cámaras que inmortalizarían la escena para la exclusiva de ‘Lecturas’. Hoy él se ha enfrentado a vídeos de aquella velada en la que creía que se unía a la mujer de su vida, esa con la que sería padre y con la que soñaba envejecer. “Cuando haces algo así no te imaginas acabar así”, asegura a Frank Blanco y Verónica Dulanto.

José María Almoguera reconoce que, por aquel entonces, cuando pronunciaron sus votos e intercambiaron alianzas, no tenían problemas serios. Todo era color de rosa, pero pronto las exclusivas y el dinero resultante amargó tanto dulzor. Ahora dice no sentir nada al ver las imágenes de su boda: “Es pasado. Todos tenemos uno. Más centrado en el presente y en el futuro”. Aun así, su trabajo le obliga ahora echar la vista atrás y recordar su boda, en la que estuvieron su abuela, María Teresa Campos, así como Terelu Campos y Alejandra Rubio. En aquellos momentos no había crisis en su familia y su abuela gozaba de salud.

El hijo de Carmen Borrego recuerda el día de su boda como un día feliz. Estaba muy nervioso, pero reconoce que su madre se sacrificó por él, sufriendo la incertidumbre de que todo salga perfecto en su lugar, mientras él se dedicó a disfrutar sin más: “Yo, gracias a mucha gente que estuvo allí para que yo no tuviera nervios, me lo pasé bien. Me divertí con mis amigos, mi familia, mis primos de Málaga”. Pero especialmente su madre, que “tenía muchos nervios. Ella lo sufrió. Luego se relajó más y lo disfrutó. Ella asumió esa presión para no traspasársela a otros. Ella llevaba el peso de muchas cosas ahí. Tengo mucha suerte de que estuviera”.