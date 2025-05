José María Almoguera condena los insultos de Alejandra Rubio contra Carmen Borrego

La polémica está servida. Este marte se han filtrado audios comprometedores para Alejandra Rubio, en los que pone a caer de un burro a su tía, Carmen Borrego. Además de criticar su decisión de hacer una exclusiva en la casa de María Teresa Campos de Málaga, posando incluso en su cama, la joven no duda en calificarla como “subnormal”.

Poco antes de conocer el contenido de las grabaciones mostró su preocupación por quién las había filtrado. Después, este miércoles, ha respondido a la controversia asegurando que podría haber sido peor, pues su enfado era tal que podría haber dicho mucho más. Aun así, ahora también está cabreada y esta vez prefiere morderse la lengua, anunciando que emprenderá acciones legales. Pero aún faltan reacciones. Ahora le toca el turno a su primo, José María Almoguera, que escucha en directo las lindezas que sueltan sobre su madre.

Carmen Borrego en la portada de la polémica Lecturas

José María Almoguera defiende a su madre

El hijo de Carmen Borrego ha escuchado íntegramente el contenido de las dos notas de audio que su prima le envió a un tal ‘gordi’ desahogándose sobre su tía. No le ha sentado nada bien la exclusiva, ni el reportaje fotográfico que acompañaba la entrevista en la que hablaba de su herencia. Tampoco que mintiese sobre si contaba o no con el beneplácito de Terelu Campos. La joven estaba muy calentita, aunque había disimulado en directo y salvado a su tía de una regañina que, al parecer, tampoco llegó a echarle en privado.

Sobre esta polémica le toca el turno de pronunciarse a José María Almoguera. Le ha sentado muy mal lo que ha escuchado: “Me molesta que hable en esos términos de mi madre, pero sobre todo que hable en esos términos con cualquiera. O sea, porque si te ha vendido de esa manera, una persona de tu confianza no debe de ser. Yo a lo mejor en un momento, si estoy enfadado o cabreado con una persona de mi íntima confianza si puedo explayarme un poco más y a lo mejor decir algo malsonante. Pero a una persona en la que confío y la que sé que no me va a traicionar. A mí lo que me molesta es eso”.

El hijo de Carmen Borrego puede comprender que ha sido víctima de una traición, aunque no excusa las palabras utilizadas: “También me imagino que de esto se aprende. Que hay que ser sinvergüenza para que te cuenten una cosa en privado y tú lo aireas de esta manera un año y pico después. No entiendo por qué ha salido ahora si esto es de un año y pico”. Aun así la polémica ya está aquí, la de los audios, pues no ve problema mayor con lo sucedido con el reportaje que hizo cabrear a Alejandra Rubio.

Carmen Borrego y Alejandra Rubio Gtres

Es por eso que José María Almoguera defiende a su madre de los ataques de su prima: “Mi madre hace una exclusiva en esa casa, porque es su casa. Igual que la de mi tía, que la tienen al cincuenta por ciento porque es una herencia de mi abuela, pero es su casa. No es que haya hecho una exclusiva hablando de su madre, está hablando de una casa que tiene ella en propiedad y ya está (…) No lo ha hecho sin conocimiento de Terelu, como bien ha dicho ella. Ella sabía que iba a hacer la exclusiva y, de hecho, ella era colaboradora de ‘Lecturas’ y en cualquier momento se iba a enterar. No entiendo la razón de que le moleste tanto que se haga una exclusiva. De verdad, no veo cuál es el problema. Es su casa, es una herencia que ha recibido y tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con ella”.

“No tiene razón para no aguantar a mi madre. Mi madre la quiere mucho a ella y estas palabras te duelen de una persona a la que quieres. A mi madre le ha afectado, porque mi madre le tiene aprecio a mi prima y es algo lógico”, sentencia José María Almoguera, que deja claro que lo peor de esta historia es que Alejandra Rubio, “con cualquiera que venga habla en estos términos sobre su familia”.