Paola Olmedo suelta la bomba: nuevo novio, que ya se ha convertido en ex

Paola Olmedollega a ‘TardeAR’, su puesto de trabajo, con una bomba. Así lo han anunciado desde el principio del programa y hasta una hora y media después, cuando la protagonista se ha sentado en su sillón. Los presentadores dicen no saber nada sobre lo que trae bajo el brazo a modo de exclusiva, pues en la escaleta tienen preparado visionar nuevas imágenes inéditas de su boda con José María Almoguera, donde las Campos fueros las auténticas protagonistas, muy a pesar de los novios y el resto de invitados.

“A ver… no. Es que no es tan buena”, se zafa la exnuera de Carmen Borrego al ser preguntada directamente por la “noticia bomba” que piensa compartir con el público. Parece que pierde fuerzas nada más iniciar a detallar qué ha sucedido e incluso se le llenan los ojos de lágrimas. Es en ese momento cuando en el programa deciden darle un respiro, seguir la escaleta marcada y ver si más tarde tienen más suerte y ella se encuentra más preparada para esa bomba. Después de un vídeo lo consiguen.

Paola Olmedo habla de su nueva pareja, que ya es ex

“Tengo que aclarar que soy muy intensa y que lo vivo mucho, mucho, mucho las cosas. Es verlo y si es verdad que para mí fue bonito”, reconoce Paola al ver el vídeo de sus momentos preciosos de su boda con José María Almoguera. Confiesa que las imágenes le remueven y que estaba muy enamorada de él cuando intercambiaron alianzas. No fue igual con su ex, que al ver las mismas imágenes dijo no sentir nada, que el pasado se quedaba atrás y decía haber superado lo sufrido. Ella entiende su punto de vista: “No pasa nada, es su manera de llevarlo. Cada uno siente de una manera diferente. No me afecta. Es su sentimiento”.

Tras aparcar el tema de su boda, pasaron a tocar un tema más actual. Unas imágenes han llegado este miércoles al kiosco rosa, en las que aparece Paola Olmedo muy bien acompañada. El titular es claro: “Besos y risas con su hombre alfa”. Ella no duda en confirmar que “es muy mono, es muy bueno, es muy guapo”. Al decir esto se pone seria. Se queda callada y no sabe cómo arrancar. Es ahí cuando Verónica Dulanto se percata de que llega “la bomba”.

La protagonista está de los nervios, pero arranca: “Creo que… es que yo… bueno… creo que estoy ahora mismo algo estresada por un montón de cosas, no tiene nada que ver él, y entonces estoy enfocándome mucho en el tema laboral. Tengo muy poco tiempo, no puedo dedicarme ahora cien por ciento a alguien y por eso me estoy dando un tiempo. Entonces, sí que no me gustaría que a él le enfocaran más, que lo molestaran, porque han salido datos suyos y me gustaría mantenerle al margen. Él es súper anónimo”.

Paola Olmedo reconoce que tenían algo bonito, pero que ha tomado la decisión de aparcarlo al no ser el momento idóneo: “No quiero que lo lleve mal o que nadie se lo haga pasar peor. Para mí no es fácil y no me gustaría que hubiese malos entendidos”. Ahora mismo ha roto con su chico y vuelve a estar soltera. Eso sí, se nota que tiene los ánimos bajos y le ha afectado la ruptura. Había comenzado a enamorarse, pero no ha podido triunfar. Algo pasó, algo “muy íntimo, muy íntimo nuestro”, de lo que prefiere no hablar.