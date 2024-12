Paula Gonu: "Mi error ha sido callarme las cosas para no recibir críticas"

Paula Gonu no necesita presentaciones, al menos, para los más pegados a sus pantallas. La influencer catalana cuenta con casi dos millones de seguidores solo en su perfil de Instagram, una cifra que crecerá en las próximas semanas gracias al estreno de su propio podcast, “Culpables”, de la mano de Podimo. Todavía recuperándose de una bronquitis, recibe a LA RAZÓN en el estudio de grabación, por donde ya han pasado nombres como los también creadores de contenido Illojuan o Jonan Wiergo, de quien es, además, íntima amiga. Le pido que se confiese, algo que no hace desde que tenía 12 años, cuando expuso sus pecados a un cura en Covadonga: “No tenía mucho que contarle, no me había dado tiempo”.

¿De qué es usted culpable?

De ser muy hipócrita. En el sentido de saber o pensar qué le iría mejor al mundo y aun así no hacerlo. Por individualismo, egoísmo o comodidad no hacemos ciertos sacrificios, y de eso me considero muy culpable. Aunque me quito un poco de culpa siendo consciente de que lo soy.

¿Cuál es su mayor hipocresía?

Creo que un mundo sin que se consumiera tanta carne sería mucho mejor, y aun pensando eso, yo como carne y productos animales, de los que disfruto. Intento compensarlo probando muchas cosas veganas y en mi casa cocino poca carne, pero sigue siendo egoísmo porque lo hago para sentirme menos mal.

Sueñe a lo grande. ¿A quién le gustaría entrevistar en su pódcast?

A Carles Porta, aunque no creo que fuera tan difícil traerlo porque me mandó un libro suyo dedicado, “La farmacéutica: 492 días secuestrada”. Juan Gómez-Jurado también me gustaría mucho. Le preguntaría ‘¿qué cojones hay en tu cabeza?’ para escribir lo que escribe. ¿Cómo puede inventarse semejante historia? Esa persona no está bien… (risas).

¿Y qué cojones hay en su cabeza, Paula?

Para empezar, y sin frivolizar sobre la gente que de verdad sufre enfermedades mentales, creo que hay muchas personas dentro de mí. Si ofendo a alguien, lo siento, pero es mi forma de entender mis procesos mentales. Por qué un día pienso una cosa y al día siguiente la contraria. Me ayuda pensar que soy muchas personas a la vez, porque quiero hacer muchas cosas. Mi cabeza es complicada y la tengo que saber llevar, por eso siempre he estado en procesos de terapia.

Pero en mi cabeza también hay muchas cosas buenas, como la curiosidad por saber y sobre la gente que tengo alrededor. No hay ambición de conseguir cosas, pero sí de aprender. Antes, los problemas los llevaba muy mal, ahora los enfoco de forma diferente y los veo como un aprendizaje. Eso me está ayudando mucho. En mi cabeza hay mucho margen de mejora.

Pide perdón por si ofende a alguien incluso antes de que pase. ¿Se considera una esclava del qué dirán o se la suda?

No me la suda nada. Es irónico porque en el pódcast digo que nadie es culpable de opinar cómo opina, pero soy muy esclava del qué dirán. Cualquier persona que tenga un perfil mínimamente público mentiría si dijese lo contrario. Otra cosa es que haya dos formas de tomárselo: que te afecte de verdad o que te plantees lo que te cuestionan. En mi caso, de verdad que no quiero ofender a nadie nunca, así que intento ir con cuidado con lo que digo o ir aclarando según lo expreso, para que no haya confusiones ni nada se saque de contexto. Creo que si todos fueran como yo, no haría falta hacer ese apunte constante, pero cada persona tiene diferentes sensibilidades, así que, si puedo hacer ese apunte que dura dos segundos, pues me quedo más tranquila.

¿Qué planes de vida tenía antes de ser influencer?

De pequeña quería trabajar en la pescadería de mi barrio, que me encantaba. Luego, quería ser publicista y de hecho estudié Publicidad e incluso hice mis primeras prácticas. Cuando empecé en Youtube no tenía ningún objetivo más que subir los vídeos que me gustaba cómo había editado. A la gente también le gustaban y a mí me gustaba que le gustaran. Una cosa llevó a la otra y hasta aquí hemos llegado.

¿Cuál es el mayor aprendizaje que se lleva? ¿Algún error que no repetiría?

Hace años te diría que el error es opinar demasiado, mostrarte muy real y hablar de todo. Pero ahora creo que es al revés. Mi error ha sido reprimirme y callarme las cosas porque me criticaban si opinaba esto o lo otro. Me arrepiento de no haber contado cosas que me apetecía por el miedo al qué dirán del que hablábamos antes. ¡Van a hablar igual!

¿Recuerda algo concreto que se guardara en el tintero y que ahora quiera soltarlo?

Muchas, sobre todo de mi época de estar soltera, que me llegó después de muchos años en relaciones. Hubo muchas situaciones que yo viví que me hubiera parecido curioso, divertido y entretenido compartir. Mis seguidores, además, hubieran aprendido un montón. También tuve una pareja que no me lo hizo pasar nada bien y me hubiera gustado desahogarme o ser más clara, porque en un vídeo me veían haciendo una receta pero cinco minutos antes estaba llorando porque me habían mentido en la cara.

Paula Gonu presenta el pódcast "Culpables" Podimo

De todo lo que se ha dicho de usted, ¿qué es lo que más le ha molestado?

Me molesta mucho, aunque cada vez menos, cuando me dicen que soy una niña de papá, una pija de Barcelona. No tiene nada que ver con mi realidad, todo lo contrario. No voy a entrar en detalles porque son cosas de familia, pero si supieran… Estoy muy agradecida de la suerte que he tenido, aunque también estoy un poco harta de que se atribuya todo a la suerte. Yo también he trabajado y gestionado las cosas bien. Pero más allá de eso, no me considero una niña pija o mimada, ni vengo de una familia bien. No pasaría nada si así fuera, pero como es mentira, me jode que me lo digan. Siento que diciéndolo, están quitándome el mérito, a mis padres y a todos los sacrificios que han hecho.

¿Qué es lo mejor que le ha dado la carrera de influencer?

La libertad. Es verdad que puedo ser esclava de las redes y el qué dirán, pero soy muy libre en cuanto a horarios y organizar mi trabajo. Eso que dicen de “sé tu propio jefe”, siendo influencer lo eres, aunque te debes a una audiencia y a unas fechas límite, si te lo montas bien, tienes mucha libertad de hacer muchas cosas. Los creadores de contenido podemos probar mil cosas, ser cantantes, hacer paracaidismo, recetas… Todo se puede convertir en contenido, así que no tenemos una limitación. Es lo que más me gusta de mi trabajo.

¿Y lo que menos?

La verdad es que le veo muy pocas cosas malas. Quizás la pérdida del anonimato, pero en mi caso, todo lo demás lo compensa.

¿Qué echa de menos de su vida de anónima?

Es una tontería, pero a mí me encantaría, como mis amigas, meterme en Tinder y aumentar la probabilidad de ligar con alguien. En mi caso es más difícil, ¿dónde encuentro yo a alguien? De hecho, últimamente tengo un imán para la gente que no sabe quién soy, y me encanta. Los que ya me conocen juegan con ventaja porque ya tienen mucha más información de mí que yo sobre ellos.

¿Tiene problemas para ligar?

¡Muchos! Es lo que te decía, en Tinder no me puedo meter… Me metí una vez y me cerraron la cuenta porque pensaron que era un perfil falso. Luego, si me meto a los mensajes directos de mi Instagram es un disparate. El que no me pide una foto de los pies, me manda una foto de su… O a lo mejor es el tío más majo del mundo, pero lleva mandándome mensajes desde 2020, sabe mucho de mí y yo nada de él. Me planteo, ¿está bien empezar algo con un fan? Por eso me atrae mucho la gente que no tiene ni idea de quién soy.

Ahora vamos a hablar de algunas polémicas y usted puede mojarse hasta donde quiera… ¿Qué piensa del escándalo de Madame de Rosa?

La conozco y le tengo mucho cariño y aprecio. Cuando coincidimos siempre tenemos conversaciones de calidad y aunque no sea mi amiga le tengo mucha estima. No tenía ni idea, pero me quedé muy en shock cuando salió todo. Estoy “living”, aunque sé que es una desgracia, pero me parece una película o una telenovela. Tampoco he hablado con nadie de esto, y sé de personas a las que le podría preguntar más detalles, pero me parece hasta peligroso porque esto parece como “La casa de papel” (risas). Yo a él le he visto en persona en algunos eventos, pero no había nada sospechoso que pensar.

¿Qué le parece la reconciliación de Adara Molinero y su amigo Jonan Wiergo?

Yo ya no sé qué pensar del rollo raro que llevan. Yo creo que Jonan no me cuenta muchas cosas porque le debo dar pereza, sabe que soy muy sincera con él y no me callo nada. Ni me contó que se habían reconciliado, supongo que porque para él no será algo tan icónico. Entiendo que lo hayan hecho porque tuvieron mucha complicidad en “Supervivientes”, y además da mucha paz y salud mental no tener un frente abierto con alguien…