Las polémicas confesiones de Paula Gonu: de masturbarse en público a practicar canibalismo

Paula Gonu, una de las influencer más mediáticas de nuestro país, se ha vuelto viral después de confesar algunos de los episodios más "shockeantes" de su vida. La joven, que cuenta con más de 2 millones de seguidores en 'Instagram', ha sido la última invitada al podcast 'Club 113' presentado por Nil Ojeda y Werlyb, dos creadores de contenido amigos de la catalana, y su entrevista ha dado mucho de qué hablar.

La 'it girl' ha desvelado que ha practica canibalismo, algo que ha dejado atónitos a todos sus seguidores. La historia se remonta a cuando Paula Gonu se rompió el menisco y tuvo que ser intervenida. La influencer, antes de ser operada, pidió al médico que le dejase observar cómo se desarrollaba la cirugía y ver en primera persona como le abrían y realizaban la intervención. El cirujano, sorprendido por la curiosidad de la catalana, le preguntó si quería un trozo de su menisco y ella aceptó. Cuando llegó a su casa, Gonu decidió comérselo. "Es que quiero comérmelo, es mío y quiero volver a meterlo en mi cuerpo", relata la creadora de contenido. Tras esto, decidió hacer una pasta boloñesa con su menisco y se grabó degustando el plato.

Pero esta no fue la única polémica confesión que hizo Paula Gonu. La joven, durante un juego, desveló que se había masturbado en público en una ocasión. "No me vio nadie. Estaba en un avión y tuve una época en la que si no lo hacía no me podía dormir y me quería dormir. Estaba en un business así, cerradita. Pero es como un lugar público, ¿no?", relató la catalana sobre el asunto.

No es la primera vez que la influencer se vuelve viral por algunas de sus confesiones o declaraciones. El pasado mes de marzo la joven se vio obligada a disculparse con el creador de contenido Illo Juan por un desafortunado comentario que hizo sobre el acento andaluz y que fue malinterpretado por los cibernautas. "El mérito que tiene ser una persona llamada IlloJuan, desde su casa, y tener a 40.000 personas viendo cómo hablas en andaluz y seguro que el 70% ni le entienden. Y cada día lo mismo. Heavy", dijo Gonu sobre su forma de hablar. Tras estas incendiarias palabras, la 'it girl' publicó un vídeo matizando sus palabras y alabando éxito de Illo Juan, asegurando que, para ella, se había convertido en el mejor creador de contenido de España.