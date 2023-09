Paz Padilla celebra su cumpleaños más especial rodeada de amor: "Voy a darlo todo"

Paz Padilla está hoy de celebración. La gaditana ha cumplido 54 años y ha querido compartir con todos sus seguidores que la apoyan en redes la inmensa alegría y felicidad que atraviesa en estos momentos, agradeciendo todo el amor que recibe a diario. La humorista está viviendo uno de sus mejores momentos, tanto a nivel profesional como personal y, radiante, ha enviado un mensaje a todos sus followers.

"Buenas tardes, estamos con música porque hoy es mi cumpleaños", comenzaba diciendo la artista en un story de "Instagram". "Hoy cumplo 54 años y la verdad, puedo decir que estoy muy feliz. Estoy en una época bonita y tranquila de mi vida, que no me asusta cumplir años y que cada año que vivo es un regalo que tengo clarísimo y porque estoy rodeada de lo que todo el mundo necesita para vivir: amor. Y recibo mucho también vuestro amor a través del "Instagram" y del "Tiktok", así que solo puedo deciros que gracias por compartir conmigo estos años, por estar siempre ahí y por estar conmigo, que hoy es un día muy especial y que voy a vivirlo con mucha intensidad. Muchas gracias", declaraba Paz Padilla, lanzando un beso a sus más de 2 millones de fans.

Paz Padilla celebrando su 54 cumpleaños Instagram

Aunque no ha celebrado este día con grandes honores, la cómica ha disfrutado de una agradable comida en la playa y no ha desperdiciado la ocasión de brindar por sus recién estrenados 54 años y por todos los que aún están por venir. Además, se ha dado un capricho y, aunque parece que hoy no ha soplado las velas, ha degustado un delicioso postre de chocolate. Junto a esta instantánea, el siguiente texto: "Voy a darlo todo, hace 54 años que vine al mundo".

Paz Padilla está imparable, en su mejor momento personal. Cosecha éxitos en el terreno profesional con la segunda temporada de su obra teatral "El Humor de mi vida". Este finde semana se despidió del show en Barcelona al terminar su última función y allí, sopló las velas rodeada de todos los asistentes , pidiendo un único deseo: "Seguir estando con ustedes, que me sigáis acompañando en mi día día, seguir recibiendo vuestros besos, vuestros aplausos, vuestro cariño. Muchísimas gracias. Este año ha sido un año precioso y espero que siga así porque os tengo a ustedes". Durante un mes, la artista ha estado en la Ciudad Condal con su espectáculo teatral y más de 8.000 personas han asistido a ver la obra de Paz Padilla. Después de cerrar el telón, la gaditana se ha tomado unas semanas para descansar y disfrutar de unas merecidas vacaciones antes de retomar sus nuevos proyectos laborales.