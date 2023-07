Paz Padilla estalla en redes contra el Ayuntamiento de Barbate ante el cese del chiringuito de su hermano

El hermano de Paz Padilla ha sufrido un duro varapalo tras perder el chiringuito que regentaba en Barbate desde hace más de 11 años y, tras salir la resolución oficial del Ayuntamiento de la localidad, la humorista ha utilizado su cuenta de "Instagram" como altavoz para denunciar públicamente lo sucedido y expresar su malestar.

"Quiero comentaros una cosa porque me estáis preguntando que qué pasa con el chiringuito de mi hermano, qué pasa con El Trompeta. Quiero deciros que este año no está El Trompeta Beach ni va a estar porque ha salido hoy a quién se ha otorgado la licencia del kiosco/bar", ha comenzado relatando Paz Padilla a través de un story, reiterando que la función de su hermano en el chiringuito no era "servir comida, copas hasta las tantas ni actuaciones en directo".

Story de Paz Padilla Instagram

"El Ayuntamiento de Barbate da la licencia para la apertura del kiosco/bar y la da para tres años. Mi hermano lleva 11 años con esa licencia, es de Zahara de los Atunes, está empadronado aquí y tiene experiencia. Tiene guasa que montes un negocio, lo hagas crecer y después des la licencia a otro", ha cargado públicamente contra el Ayuntamiento y su gestión. "Esta mañana se han abierto las listas" ha anunciado la gaditana, para desvelar, para sorpresa de todos que "se lo ha llevado uno, que no sabemos de dónde es, que ha apostado por el kiosco/bar de mi hermano la sorprendente cifra de 93 mil euros". "¿Tú me quieres decir a mí a cuánto tiene que vender la cerveza y los polos para pagar solo de alquiler 93 mil euros? ¿Qué está pasando, por qué el ayuntamiento permite eso? ¿De dónde viene ese dinero?", se ha preguntado, indignada por lo ocurrido.

Así, con estos storys, Paz Padilla ha querido hacer un llamamiento al Ayuntamiento de Barbate y denunciar públicamente lo sucedido, además de avisar a todos los clientes de El Trompeta que este año, por primera vez en once años, su hermano no será el que regente el establecimiento.