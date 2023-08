Paz Padilla muestra al detalle cada rincón de su mansión de un millón de euros en Cádiz

Paz Padilla siempre ha sido un gigante de la televisión y todo espacio en el que participaba cosechaba buenas audiencias. Sin embargo, sus rencillas con Telecinco han hecho que deje de ver a la televisión como su principal fuente de ingresos, probando ahora suerte con el mundo literario, el teatral, la moda y un sinfín de proyectos más con los que no quedarse quieta en casa y amasar buena fortuna. Un montante que al final de nada sirve si se guarda en una cuenta corriente de un banco, pues mejor invertirlo en ladrillo. Así hizo la presentadora hace más de un año con la adquisición de una impresionante casa en Cádiz, en la que emplaza sus días de verano, pero que también le sirven como respaldo por su llegan las ‘vacas flacas’.

Imagen de la casa de Paz Padilla Instagram

La nueva casa de Paz Padilla en su querida costa gaditana está valorada en cerca de un millón de euros. Una residencia que ha moldeado poco a poco y con mucho esfuerzo para que se adapte a sus necesidades y, sobre todo, que cumpla los requisitos indispensables para ella para convertirla en un hogar. Y parece que el resultado no podría haber conquistado más a la presentadora, que ha presumido de mansión en sus redes sociales ante el deleite de sus fans.

Imagen de la casa de Paz Padilla Instagram

Se trata de una vivienda de 316 metros cuadrados que ahora encierran la esencia misma de Paz Padilla, con aires permitidos de la influencia de su hija, Anna Ferrer. Madre e hija han trabajado para que cada rincón de cada estancia tenga una historia propia que contar, pero que en todos ellos se pueda leer el espíritu que las define. Es por ello que confiaron en una empresa de decoración para dar forma a la vivienda, incluso tirando muros abajo para hacer habitaciones más grandes y espaciosas, además de ampliar algunos ventanales para permitir el acceso de la privilegiada iluminación de las tierras gaditanas.

Poco a poco, la presentadora ha ido enseñando con especial orgullo cómo ha quedado su nueva casa en Cádiz de un millón de euros, tras haberla sometido a un proceso de chapa y pintura. Una remodelación de la que se siente especialmente orgullosa, pues no suele ser muy dada a mostrar más de la cuenta en redes sociales por miedo a las consecuencias, que no a las críticas. Y es que su residencia está fijada en Madrid por motivos profesionales, viviendo en una mansión de 1.800 metros cuadrados, pero sus viajes a Cádiz con más que habituales, pues no solo aquí está su familia y sus amigos de toda la vida, sino también su negocio de ropa, el cual desea atender personalmente siempre que tiene ocasión.

Imagen de la casa de Paz Padilla Instagram

Por eso no es de extrañar que se estén dando poco a poco los pasos necesarios para asegurarse un futuro dorado en la tierra que la vio nacer y de la que salió el gran amor de su vida. Paz Padilla quiere terminar sus días en Cádiz, aunque para eso aún quede mucho, por eso está trabajando duro para que su mansión de retiro cumpla todos los requisitos y cuente con todas las comodidades necesarias para que sea perfecta. Imaginamos que ya ha cumplido su objetivo, aunque desde fuera y viendo las imágenes, tan solo podemos confirmar que la casa es espectacular –quizá de ahí su precio millonario- y que la decoración demuestra mucho gusto. ¡A disfrutarla!