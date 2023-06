Paz Padilla opina sobre el final de "Sálvame" y desvela cuál es su relación con Jorge Javier Vázquez

A escasas 24 horas del final de "Sálvame", Paz Padilla ha dado su opinión sobre la despedida del programa que durante más de 10 años presentó. La gaditana, en su última intervención pública en el Parque Warner de Madrid, se ha pronunciado sobre la cancelación del espacio y su relación con Jorge Javier Vázquez.

La presentadora terminó su relación laboral con "Sálvame" después de una brutal bronca con Belén Esteban durante la pandemia. Ambas se enzarzaron en una tremenda discusión por las vacunas contra el coronavirus en enero de 2022. La de Paracuellos le tachó de "irresponsable" por sus declaraciones y Paz Padilla fue despedida del programa, saliendo por la puerta de atrás.

Desde ese momento, Paz Padilla se centró en sus otros proyectos profesionales, donde no para de cosechar éxito tras éxito. Aunque la humorista ha seguido vinculada en otros proyectos de la cadena, lo cierto es que ya no guarda ningún tipo de relación con "La fábrica de la tele". Y menos de un día para el programa que tantos años presentó, la gaditana se ha querido pronunciar sobre ello.

Paz Padilla durante la tarde de este martes en 'Sálvame' Mediaset

Según ha confesado Paz Padilla en exclusiva a "Semana", no le guarda rencor a nadie. "Yo pienso que tienen que estar muy felices porque sabemos cómo es la televisión y todo sube y baja, es un ciclo, así que tienen que estar felices de haber formado parte de este programa que ya ha pasado a la historia, porque salvo el de Jordi Hurtado no hay tantos tan longevos, y lo que tienes que quedarte es con la suerte de haber formado parte de esa historia", ha expresado sobre el fin de "Sálvame".

"Y una vida es muchas vidas, eso lo he aprendido muchas veces yo, y hasta aquí llega una etapa y luego toca hacer otra. Yo estuve en "Crónicas Marcianas" veinte años, y todos nos hemos reinventado: Manel Fuentes, Carlos Latre, Boris... si hay talento, sobrevivimos", ha recordado sobre la cancelación de "Crónicas Marcianas" y los caminos de los colaboradores tras el fin del mítico programa.

Sobre Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla ha sido muy tajante sobre su relación con el presentador. "Yo con Jorge Javier no hablaba nunca, la verdad es que no, pero le deseo que esté bien y que sea feliz", ha expresado sobre el catalán, deseándole lo mejor. "Yo lo que quiero es que la gente sea feliz, que todo el mundo esté bien y aprenda de lo que le suceda. Y siempre lo digo: "Abraza lo que te suceda y aprende de ello". Hay que aprender aunque sólo sea para que lo siguiente que te venga no te hunda", ha finalizado sobre el comunicador.