Paz Padilla, indignada, obligada a dar explicaciones sobre el final de “Sálvame”: “Dejaos de tonterías”

El final de “Sálvame” sigue en boca de todos y ha dado pie a todo tipo de opiniones y comentarios. Entre ellos, el de Paz Padilla, antigua presentadora del formato, que se limitó a desear la mejor de las suertes a sus excompañeros. “Pienso que tienen que estar muy felices, porque sabemos cómo es la televisión y todo sube y baja, es un ciclo, así que tienen que estar felices de haber formado parte de este programa que ya ha pasado a la historia (...). Tienes que quedarte con la suerte de haber formado parte de esa historia”, señaló.

Unas bonitas palabras que, sin embargo, muchos entendieron como un ataque velado a Jorge Javier Vázquez o a otros colaboradores con los que mantuvo algún que otro enfrentamiento en el plató en el que trabajó durante más de 13 años.

Además, pocas horas después, Paz Padilla publicó en sus redes sociales un vídeo en el aparecía bailando, acompañado del siguiente mensaje: “En la vida hay que tener muy claro quién se merece una explicación, quien una respuesta y quien un ‘anda y que te der por culo’”. Una vez más, sus palabras se interpretaron como un nuevo dardo dirigido hacia el equipo de “Sálvame”, pero nada más lejos de la realidad. Se trata sólo de una coreografía más que se ha viralizado en las plataformas digitales, interpretada por otros muchos millones de usuarios que nada tienen que ver con el extinto programa de televisión.

Paz Padilla con blazer de Mango. @paz_padilla

Así, una indignada Paz Padilla se ha visto obligada a pronunciarse y dar explicaciones sobre el final del programa, asegurando que no hay ningún doble sentido que se esconda tras sus últimas declaraciones.

“He subido un reel que está en las redes y que es viral, que no me lo he invitado yo, y ya piensa la prensa: ‘esto se lo ha dicho a fulanito, o esto es un mensaje para menganito. ¿Queréis dejaros de pamplinas y tonterías?”, comienza expresando la presentadora, a la vez que asegura: “Las cosas que tengo que decir, las digo yo, y las digo clarito. Dejad de publicar pamplinas. Es sólo un reel y un TikTok, ¿entendido?”.

De este modo, la presentadora deja claro que no hay que buscarle tres pies al gato y que, el día que quiera decir algo, lo hará sin segundas.