Paz Padilla, obligada a dar explicaciones (muy cabreada) por viajar en jet privado

Paz Padilla ya está acostumbrada a que sus pasos estén acompañados de polémica y es que nunca llueve a gusto de todos. Pero parece que el último escándalo que ha protagonizado le ha hecho mucho daño a su imagen pública, pues no todos sus fans comprenden cómo una persona con sus valores y principios tan firmes ha aceptado una propuesta como de la que presume abiertamente en redes sociales. También los hay que simplemente se entretienen viéndola hacer sus simpáticas fechorías sin reparar en qué se esconde detrás de cada uno de sus gestos. Pero han hecho mucho más ruido los primeros, lo que se han quedado, lo que ha terminado por obligar a la protagonista a dar explicaciones para llamar a la calma.

Story de Paz Padilla Instagram

La presentadora ha presumido de jet privado en su cuenta personal de Instagram, mostrando curiosidades del interior de la nave y disfrutando como una niña de la experiencia de viajar a lo grande. Desde los cómodos asientos al inodoro del baño, lo enseñó todo, incluso el menú. Pero viajar como lo hacen las grandes fortunas no está al alcance de todos los bolsillos, pero tampoco bien visto por el común de los mortales, que denuncian lo muchísimo que contaminan estos viajes tan exclusivos para el disfrute de una selecta minoría. No compensa el daño ocasionado en el medio ambiente para ver realizados los sueños de unos pocos. Unas críticas que se han extendido tanto, que se ha visto en la obligación de frenar la polémica.

“Me he montado en un avión y os lo he querido enseñar, porque había cosas muy graciosas como la tapa del wáter. El avión ni lo he pagado yo, ni es mío, ni iba sola. Iba con un grupo de amigos, pero ¿qué pasa si me lo quisiera comprar? Bueno no puedo, evidentemente. Ni siquiera puedo pagarme un viaje, Como si me da por ponerme un helicóptero en mi azotea o comprarme una barca a pedales”, mantenía, visiblemente enfadada, Paz Padilla, que no comprende el revuelo generado por su trayecto en jet privado, ni haber defraudado tanto a sus fans por haber aceptado desplazarse en este medio de transporte tan privativo, además de contaminante.

“También hay que criticar y juzgar que te va bien en la vida… Hay que alegrarse cuando al resto le va mal y cuando te va bien hay que machacarle. ¿Alguien me lo puede explicar? De todos modos, pienso que te critiquen, un alma sincera nunca te criticaría y que detrás de un crítico siempre hay un alma envidiosa. La envidia no es estar centrado en la felicidad” Dicho esto, después Paz Padilla ha desvelado quién le había invitado a volar en jet privado, para saciar la curiosidad de todos: “Me ha invitado un amigo, yo no me lo podría pagar eso. La gente me ha criticado porque pensaba que me había gastado muchísimo dinero en un avión”, continúa sorprendida la presentadora que, pese a todo” quiero daros las gracias por vivir conmigo y acompañarme en mis aventuras”.

Story de Paz Padilla Instagram

Han sido muchos los usuarios de las redes sociales que han aprovechado el escándalo protagonizado por Paz Padilla para concienciar sobre la necesidad de contribuir a la lucha contra el cambio climático. Le destacan que ella puede promover mucho el cuidado de la naturaleza, teniendo su propio huerto urbano, pero que en los pequeños gestos también hay importancia. De ahí que le digan que no debería haber aceptado subirse a un jet privado, porque puede emitir cada hora hasta 2 toneladas de CO2 a la atmósfera. Es decir, mucho superior que un avión comercial, incluso cinco veces más. Algo que no le persona a la cómica, que siempre se ha mostrado muy afín a las causas medioambientales, aunque ahora haya tenido un desliz viral.