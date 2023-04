Pelayo Díaz, "arrepentido", explica por qué atacó así a la social media de Stradivarius

La polémica en torno a la figura de Pelayo Díaz surgía hace solo unos días cuando el influencer explotaba en sus redes sociales contra una de sus seguidoras, la cual había compartido uno de los últimos looks del influencer junto a la palabra “No”, indicando de esta manera que el estilismo no era de su agrado. Lo que no podía imaginarse ésta eran las consecuencias que iba a tener esta publicación.

Pelayo no solo no dudo en compartir con sus seguidores tanto nombre como apellidos de la persona que había criticado su look sino que atacó duramente a la joven: "Uno recibe muchas críticas y mucho hate en cada publicación y relativiza. No es ok, pero es ok, cada uno su vida y su limitada educación. Pero que gente que trabaja en la industria como esta chica (Community Manager de Stradivarius), dedique su tiempo a regramear mi contenido me parece muy interesante. Jamás compartiría una imagen de algo que no me gusta con un no gigante tratando de aleccionar a mis seguidores y al mundo de lo mal que me parece el trabajo de alguien que trabaja en digital como yo. Súpera mis límites", exponía.

Además, aseguraba que, después de esta crítica, la joven se vería obligada a buscar trabajo al día siguiente: "Voy a exponer los bullies que hay en esta industria y espero que tu jefa o jefe vea como manejas tus redes porque si así llevas tu tema personal no me quiero imaginar como llevarás las de Stradivarius, qué vergüenza. Nadie quiere un hater en su empresa, nadie quiere un hater como empleado", escribió el influencer.

Pelayo Díaz con falda por las calles de Madrid GDG GTRES

Después de ser preguntado por el tema en el plató de ‘Ya es medio día’, Pelayo solo aclaró que su intención no era que despidiesen a la joven. “Yo jamás pedí la cabeza de esta persona. En ningún momento pedí a Inditex que acabara con el trabajo de esa chica”, explicó. Sin embargo, ha sido hoy en ‘Socialité’ donde ha acabado entonando el ‘mea culpa’ por este episodio. “Me arrepiento, quizá fue una reacción inmadura lo que hice”, ha comenzado asegurando.

“Era un look que yo hacía en homenaje a Lady Di, siempre me encantaron sus fotos saliendo del gimnasio… Esas fotos dieron de qué hablar y eso no me parece mal, es a lo que me dedico. Soy impulsivo y tengo que trabajar en esto, no pensé que se iba a generar tanto jaleo”, ha comentado. “Le contesté porque me llamaba la atención que una Community Manager genere este odio. Los personajes públicos estamos contra la pared. Es que también tenemos sentimientos… Espero que no la hayan echado, se merece un ascenso, porque ha conseguido un gran alcance mediático para la marca”.