Pepe Barroso: "No me pesa nada mi apellido"

Pepe Barroso inauguró el pasado 17 de octubre el Rosa Market, un mercado solidario con fines benéficos en la lucha contra el cáncer de mama, organizado por Solán de Cabras junto la Asociación Española Contra el Cáncer. El actor acompañó junto a Isabelle Junot , Isabel Jiménez y Amaia Salamanca en esta cita tan especial solidaria. LA RAZÓN habla en exclusiva con Pepe Barroso, embajador de Solán de Cabras, sobre esta bonita iniciativa, nuevos proyectos y la vuelta de Don Algodón. «Esta iniciativa me parece una maravilla y me gustaría felicitar a Solán de Cabras por los once años que llevan acompañando a esta asociación, que hace una labor esencial para toda la sociedad», explica Pepe Barroso. «Desde mi humilde opinión, como sociedad debemos de naturalizar esta enfermedad. Aunque se van rompiendo tabús y el pánico que nos genera a todos, poco a poco se va rompiendo con eso para concienciar a la gente y tener esa fortaleza para afrontarlo y que se pueda llegar a ser un tema que se habla con total naturalidad», declara. Sobre su salud mental, el actor reconoce que «intenta cuidarla mucho. Soy muy radical, es importante pasar tiempo contigo mismo y tener tus tiempos de reflexión. Cuesta, y no es fácil. Intento tener es estar preparado de la mejor forma posible para poder afrontar cualquier cosa que me venga, tanto positiva como negativa».

El actor está en la cresta de ola de ola y ahora está focalizando su energía en su marca propia de cosmética y la creación de su propia productora. «El cine lo descubrí muy tarde en mi vida y me hubiera gustado describirlo más de pequeñito. Me apetece mucho abarcarlo desde diferentes puntos de vista y aprender de todas las maneras posible. Lo que más me diviertes es estar delante de la cámara, pero me atrae mucho el desarrollo artístico», desvela Barroso, que descarta volver a la tele. «No me considero un personaje televisivo, la verdad», asegura.

Pepe Barroso, Amaia Salamanca, Isabelle Junot e Isabel Jiménez inauguran el Rosa Market de Solán de Cabras con la Asociación Española Contra el Cáncer GTRES

El actor es hijo de Pepe Barroso, el fundador de Don Algodón. Sobre si le ha pesado su apellido en algún momento de su vida, el joven reconoce que no. «Estoy muy orgulloso de todos los éxitos de mi familia, de mis amigos y de toda la gente cercana y me alegro mucho por ellos, igual que ellos se alegran por mí», declara. Una de las noticias del mes es la vuelta de Don Algodón. Sobre esta segunda vida de la marca de moda, Barroso se muestra expectante y no ha dudado en darnos su sincera opinión. «No soy muy partidario de segundas vueltas, pero creo que se puede hacer muy bien, tienen un proyecto difícil y estoy seguro de que son personas capaces y que van a hacerlo de buena manera, pero me cuesta verlo en el contexto actual con tanta competencia. La licencia la vendió mi padre hace mucho a Cortefiel y ahora ha vuelto. Tengo mucha curiosidad y estoy expectante por saber cómo innovarán hoy».