Dulce desbanca a Isabel Pantoja en el corazón, y la boda, de Chabelita

La ausencia de Isabel Pantoja en la inminente boda de su hija Isa Pantoja con Asraf Beno, devuelve a un primer plano de la actualidad a una de las personas que más odia la tonadillera, la niñera Dulce Delapiedra, madrina de Albertito, el nieto de la artista, quien parece haber desbancado a su ex jefa en el corazón y en la boda de Isa.

Aunque la Pantoja decidió hace tiempo que no asistirá al enlace de su hija el próximo 13 de este mes de octubre, está muy claro que, de ocurrir lo contrario, habría impuesto que no se invitara a Dulce, a la que no puede ver ni en pintura.

Isa Pantoja y Asraf Beno en el desfile de Hannibal Laguna en la MBFW GTRES

Por el momento, que se sepa, tan solo están confirmados en el enlace, el padrino, Jorge Javier Vázquez, que tampoco es del agrado de mamá Isabel, Anabel Pantoja, Carmen Borrego y su marido, la citada Dulce, y los familiares más cercanos de Asraf.

Las ausencias más sonadas serán las del hermano, la madre y los tíos de la novia, Raquel Bollo, su hija Alma… en definitiva, que al final será una boda un tanto descafeinada, lo que repercutirá notablemente en el precio de la exclusiva pactada por los novios con una revista del corazón.