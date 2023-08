Pierre Cardin: 22 herederos pelean por una fortuna de 800 millones

Pierre Cardinpodía comprar lo que quisiera. Adquirió castillos y mansiones, impulsó negocios, levantó un imperio de moda, se hizo con casi mil licencias... «Soy uno de los hombres más ricos», confesaba. Detestaba las izquierdas hipócritas y defendía el capitalismo por su capacidad de generar riqueza. Pero no tuvo hijos y, a la vista de la guerra sin cuartel que mantienen sus herederos dos años y medio después de su fallecimiento, este pudo ser el mayor desatino del famoso modisto.

Era atractivo. «No mal construido y bastante guapo», decía él. Tuvo éxito con hombres y mujeres, pero su relación más larga, con la actriz Jeanne Moreau, no superó los cuatro años. Dios no le dio hijos, pero el diablo le puso sobrinos que, sin él sospecharlo, miraban de reojo una fortuna que podría alcanzar 800 millones de euros. Murió con 98 años y el único testamento hasta el momento es el que encontró su sobrino nieto Rodrigo Basilicati-Cardin en su casa parisina en 2022.

Lo firmó el modisto en noviembre de 2016 y le designaba a él como único heredero. Casualmente, según el abogado del resto de la familia, Jean Louis Rivière, el hallazgo tuvo lugar solo un día después de una oferta pública de adquisición del grupo con la que «los demás herederos, que representan el 85 por ic, estuvieron de acuerdo».Basilicati Cardin se enfrenta a cuatro de las sobrinas nietas de Pierre Cardin, nietas de Giovanna, una de las hermanas mayores del modisto. En nombre de la familia, acusan al primo de intento de expolio y se preguntan por qué este documento no salió durante el inventario. Denuncian que quiere «recuperar todo el patrimonio individual de Pierre Cardin y del grupo con maniobras dudosas o incluso posiblemente fraudulentas», dice su abogado.

La sintonía con su sobrino

Este sobrino nieto se resiste a dejar el patrimonio en manos de sus parientes, puesto que su propósito de ponerlo a la venta infringiría el sueño inacabado de Pierre-Cardin y el deseo indiscutible de que él fuese su sucesor. ¿Qué motivos pudo dar al tío para que este depositara en él su fortuna? Si aparcamos el lado monetario, no parece desacertado considerar a Basilicati Cardin heredero natural de su legado creativo y artístico.

May 3, 2005. El diseñador Pierre Cardin presenta su exhibición "Design and Fashion 1950- 2005" en la academia de las artes de Vienam en Austria. RONALD ZAK AP

Nacido en Padúa, en 1970, poseía la misma personalidad ecléctica del tío. Cuando le conoció, con 24 años, ya era ingeniero civil y virtuoso pianista. Pierre descubrió en él su mismo sentido escénico de la vida y le pareció fascinante. Era el escogido sobre el que proyectaría el destino de la firma y se aseguró tenerle bajo la sombra de sus alas. Siguiendo sus consejos, el joven aprendió francés, arquitectura y diseño y se inició en la producción de accesorios y objetos de decoración. En 2018 fue nombrado director general del grupo Pierre Cardin Evolution y presidente dos años después. Tras el fallecimiento de Pierre Cardin, el 29 de diciembre de 2020, no dudó en tomar las riendas.

Escultor, músico, diseñador y artista apasionado, Basilicati parecía hecho a su imagen y semejanza. El diseñador francés fue uno de los pioneros de lo que hoy conocemos como prêt-à-porter y creó un estilo muy personal de líneas minimalistas y geométricas que aplicó en las prendas, muebles e incluso en inmuebles. Además de modisto y diseñador, era dramaturgo, escenógrafo, compositor, restaurador e icono de moda. Un genio veneciano que dedicó su vida a promover el arte a través de la moda. En una ocasión declaró que distinguía entre la familia y el talento y a Basilicati le había escogido por su talento.

El sobrino ha entendido la encomienda de continuar su obra. Tomar su testigo implica también proseguir el sueño de Pierre Cardin de convertir el pequeño pueblo de Lacoste, uno de los más bellos de Europa, en el Saint-Tropez de la cultura. El diseñador, que siempre eligió propiedades con encanto y cargadas de historia, compró en 2001 varias propiedades del municipio, además del castillo del marqués de Sade. En esta joya arquitectónica, que él encontró en ruinas, celebró el polémico escritor sus fiestas lujuriosas. El modisto lo restauró cubriéndolo de arte y refinamiento. Hace solo una semana se clausuraba la última edición de un festival cultural que evidencia que no es una herencia, sino el nombre de Pierre Cardin lo que está en juego.Entre bambalinas, la guerra se recrudece. La familia ha impugnado el testamento ante el tribunal civil de París y la fiscalía ha abierto una investigación contra Basilicati por abuso de debilidad, abuso de confianza agravado, fraude y falsificación. «Rodrigo Basilicati-Cardin está en una situación de autodesignación. Por motivos exclusivamente personales, quiere deshacerse de los herederos», señala el abogado. Por su parte, el acusado ha respondido con una denuncia por difamación. Todo esto ocurre porque, a sus 98 años, Pierre Cardin aún no vislumbraba la idea de morir. Cuando un periodista le pregunto por ello, solo tres antes de fallecer, su respuesta fue clara: «¿Después de mi muerte? No he organizado nada, nada», dijo.