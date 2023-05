Pocholo la lía y le envía un inesperado mensaje a Marta Riesco por Instagram: "No volverá a pasar"

Pocholo ha vuelto a la palestra mediática por la participación de su sobrino en 'Supervivientes 2023'. El aristócrata ha regresado a los platós de televisión para defender a Bosco e incluso ha visitado Honduras para reencontrarse con el joven, protagonizando uno de los momentazos de la edición, ya que llegó a la isla saltando en helicóptero, como un participante más. Tanto él como su mochila se han ganado su sitio en el espacio y su característica forma de ser le ha llevado a formar una pareja cómica con Marta Peñate en 'Supervivientes: Tierra de Nadie'.

El buen feeling entre ellos es más que evidente y la pareja de Tony Spina no ha dudado en entrar con él al trapo en más de una ocasión. "¿No estás muy arrimada? Nunca te había visto tan cerca de nadie como hoy", le decía Carlos Sobera a Marta Peñate por su acercamiento a Pocholo. "Siempre he tenido curiosidad, ¿qué hay en esta mochila que siempre tienes que llevarla al lado? ¿Dentro que hay?", le preguntaba la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' al aristócrata. "La llevo porque es cariñosa conmigo", respondió el tío de Bosco. "Esto es muy sencillo, cogemos la mochila, la ponemos a un lado y te puedes arrimar más si quieres", decía el presentador, continuando con la broma. Una buena sintonía muy comentada en redes y que incluso Tony Spina, pareja de Marta, reaccionó al hacerse viral.

Mensajes de Pocholo Instagram

Pues Pocholo, que no desaprovecha la ocasión, le ha querido mandar un mensaje a Marta Peñate por 'Instagram' con tan mala suerte que se ha confundido de Marta y en vez de enviárselo a ella, se lo ha enviado a Marta Riesco. "Love you Marta eres muy divertida y estás como un pan. Me encantó estar a tu vera", le escribía el aristócrata por error a la expareja de Antonio David. Después del lapsus, el tío de Bosco se ha dado cuenta del error y le ha pedido disculpas a la exreportera de 'Fiesta' con otro mensaje: "Marta me he confundido de personas. Creía que eras Marta Peñate. No volverá a pasar".

La periodista, al ver los dos mensajes, no ha podido evitar reírse de la situación y lo ha compartido en sus redes sociales, haciéndole llegar a ambos protagonistas el error que ha cometido Pocholo. Marta Riesco se ha tomado la licencia de convertirse en celestina de ambos y se ha propuesto que Peñate conociese esta historia con mucho humor. De momento, ni Pocholo ni la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se ha pronunciado sobre el asunto públicamente pero seguro que, conociéndolos, se reirán con el lapsus que ha tenido Pocholo.