La Policía tailandesa acorrala a Daniel Sancho: "Enterró, ocultó, trasladó y destruyó el cadáver de Edwin Arrieta"

Si hace unos días conocíamos que la defensa de Daniel Sancho había llevado a cabo un informe pormenorizado en el que ponía en duda la premeditación de Daniel Sancho en el asesinato del cirujano Edwin Arrieta, hoy se ha revelado que la policía tailandesa ha enviado a la Fiscalía un documento oficial en el que las autoridades aseguran estar convencidas de que el chef español planeó la muerte del colombiano.

"Daniel Sancho mató a Edwin Arrieta intencionadamente con premeditación y enterró, ocultó, trasladó y destruyó el cadáver", aseguran en la primera página que ha visto la luz en el programa "Vamos a ver". Aunque la totalidad del documento no ha trascendido, esta frase deja clara la postura de la Policía tailandesa en el caso Daniel Sancho.

El 30 de octubre es la fecha en la que la Fiscalía de Tailandia debe elevar sus conclusiones al juez. Una fecha que podría verse modificada ya que se ha pedido un aplazamiento de 12 días para seguir con la investigación.

La Policía cree que las imágenes de Sancho comprando ciertos instrumentos que utilizó en el descuartizamiento del cadáver de Arrieta y su autoconfesión como autor del macabro crimen, son razones suficientes para llevarle ante el juez.

Sin embargo la defensa contratada por Rodolfo Sancho, padre de Daniel, ha pretendido demostrar que no hubo premeditación. El despacho criminológico Balfagón y Chipirrás se basa en tres puntos para demostrarlo: el chef compró los cuchillos para cocinar, la sierra no "era lo más idóneo para descuartizar un cadáver" y que las bolsas de basura encontradas servían también para cubrir enseres en el mar. De aceptarse la hipótesis de que el asesinato fue improvisado y no planeado, Daniel Sancho podría librarse de la pena capital.