Daniel Sancho recibe una gran alegría: podría librarse de la muerte e incluso de la perpetua

Hasta la fecha, el futuro judicial de Daniel Sancho tan solo planteaba dos posibilidades. Dos meses hablando sin cesar sobre el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia a manos del hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo le dejaban sin opciones de recuperar su vida y disfrutar de la lujosa libertad de la que gozaba antaño. Ahora, el degollamiento del cirujano colombiano y su desmembramiento, que las autoridades tailandesas consideran premeditado, tan solo le abría las puertas del corredor de la muerte. Esta es la primera posibilidad, siendo la segunda la que persigue su defensa, que sea condenado a cadena perpetua, pudiendo con ello salvar su vida. Sin embargo, se acaba de presentar una tercera opción que hasta ahora no se había planteado y ha sido precisamente uno de los tres jueces que sentenciarán sobre su futuro quien ha dado esta clave inédita.

Edwin Arrieta y Daniel Sancho TVE

El programa de ‘Y ahora Sonsoles’ ha podido hablar en exclusiva con uno de los tres magistrados que tendrán la vida de Daniel Sancho en sus manos en el inminente juicio. Aún no hay fecha fijada en el calendario, pero las pruebas se van amontonando de cara al inicio del proceso, siendo un vídeo de contenido sexual uno de los platos fuertes. Y es que este contenido tan explícito será emitido ante la justicia tailandesa para probar que el joven estaba siendo coaccionado para mantener relaciones sexuales con el cirujano, que le amenazaba con publicarlo si decidía romper con su extraña relación donde el amor y los intereses se entremezclan. Una prueba que será usada por la defensa como atenuante para tratar de conseguir una rebaja en la futurible pena.

De hecho, tan relevante es este vídeo sexual, que no solo podría librarle del corredor de la muerte, sino también de una vida llena de calamidades entre rejas. Si el juez lo acepta como atenuante, incluso podría llegar el día en el que el joven pueda recuperar la libertad, aunque no podrá librarse de pasar unos cuantos años a la sombra. El magistrado que ha hablado en exclusiva con el citado programa reconoce que si se demuestra que no hubo premeditación y que tenía un móvil de autoprotección, podría rebajarse la condena, aunque en ningún caso estará menos de 15 años en prisión.

El juez también ha sido preguntado sobre la fecha del juicio. Será antes de que termine el año o a principios del 2024, pero como mínimo habrá que esperar dos meses. El proceso de investigación y recolección de pruebas no ha terminado, aunque a los pocos días del asesinato la policía dijese que ya había terminado su trabajo. Faltan muchas partes del cuerpo de Edwin Arrieta por aparecer, seguramente ya ni se las espera, pero pueden surgir nuevos testimonios y pruebas que arrojen más luz a lo sucedido aquel 2 de agosto. Si esto pasa, el proceso se retrasa, pues deben revisar todo muy bien antes de sentar a Daniel Sancho en el banquillo de los acusados. Y más después de la deficiente investigación que se ha llevado a cabo en Tailandia, donde incluso se han dejado olvidadas pruebas en la escena del crimen, que el autor confeso llegó a tocar días después ya con las esposas puestas.