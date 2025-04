Preocupación por el estado de salud de Nacho Vidal, operado de urgencia: "Se empezó a infectar"

Nacho Vidal ha tenido que ser intervenido de urgencia tras una complicación de salud. Ha sido el propio actor el encargado de desvelar su último revés a través de un vídeo en su última publicación Instagram.

Una grave infección

Tal y como ha explicado Vidal, lo que parecía que era "un uñero", se complicó más de lo esperado. "Fui al hospital y me dijeron que no era nada pero al cabo de unos días el dedo se me puso muy grande, parecía que tenía vida propia, y volví al hospital. Automáticamente me metieron en quirófano para operarme", relata el actor en redes con preocupación.

"La infección entró en sangre y temíamos que afectara a algún órgano vital", confiesa Nacho Vidal en su publicación, visiblemente afectado. A pesar de la complicación, finalmente los médicos actuaron rápido. "Estoy en observación, muy bien cuidado. La gente que me quiere me viene a visitar... Os agradezco mucho los mensajes pero no os preocupéis por mi", expresa agradecido.

Continúa ingresado

"No sé cuanto tiempo voy a estar aquí (...) me agobia muchísimo estar aquí y no saber realmente que va a pasar con esto. No miro WhatsApp ni redes sociales el que quiera que me llame directamente. Tengo demasiados agobios personales como para tener más. Todo pasa, se que no me voy a morir", finaliza Nacho Vidal.

En el vídeo aparece mostrando su mano vendada en el hospital en el que se encuentra ingresado. Por suerte, todo ha salido bien y se encuentra recuperándose de este nuevo revés de salud, tranquilizando a todos seguidores.