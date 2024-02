Preocupación por el influencer Ceciarmy, ingresado de urgencia en el hospital: "Me tienen que intervenir"

Aunque son pocos los que conocen su rostro, el influencer Ceciarmey se ha convertido en uno de los más destacados del panorama digital nacional. Cuenta con más de tres millones de seguidores solo en su perfil de Instagram, y a diferencia de otros creadores de contenido, su éxito solo viene dado por su peculiar sentido del humor. Nunca comparte detalles sobre su vida privada y su identidad sigue siendo un misterio, pero acaba de romper con su habitual hermetismo para compartir una malísima noticia.

El influencer ha desvelado a través de sus redes sociales que ha tenido que ser ingresado de urgencia en un hospital tras sufrir un colapso pulmonar en un tren AVE en el que viajaba de camino a Madrid.

Aunque el incidente se produjo este miércoles, el influencer permanece en el hospital a la espera de que los médicos sigan con el tratamiento, y parece que la última hora no es muy halagüeña. "Ahora me tienen que intervenir de nuevo y no sé qué cojones está pasando", se ha quejado Ceciarmy, asustando ante el desconocimiento de su situación.

El colapso pulmonar ocurre cuando el aire escapa del pulmón y llena el espacio de fuera, quedando atrapado entre la pared torácica y el órgano. De este modo, el aire ejerce presión sobre el pulmón y provoca que no se puede expandir con normalidad, experimentando el paciente una molesta dificultad a la hora de respirar.

Entre las causas que pueden provocar un colapso pulmonar se encuentran las lesiones en el pulmón, vesículas pulmonares o un cambio brusco de presión, aunque también influye la existencia de enfermedades previas como asma, fibrosis o tos ferina.

De momento, Ceciarmy no ha compartido más detalles sobre cómo se encuentra o su diagnóstico, aunque se entiende que la situación no es del todo grave si ha sacado un momento para usar su teléfono móvil y compartir con sus seguidores este bache de salud que atraviesa.

Más allá de su presencia en redes sociales, el influencer también se codea con otros nombres conocidos de diferentes esferas sociales, como el cantante Omar Montes, con quien se viralizó una fotografía en la que los dos posaban con Isabel Díaz Ayuso. Otros famosos con los que se ha dejado ver han sido el futbolista Joaquín, Fernando Alonso o Santiago Segura.