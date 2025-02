Preocupación la salud capilar de Isabel Pantoja: “Ha empezado a perder cabello”

Isabel Pantoja está en el punto de mira y lleva así décadas, en la cresta de la ola de la polémica. Los golpes le llegan por diferentes frentes. En su familia arrastra conflictos, en lo laboral ha tenido traspiés y en lo económico no termina de levantar cabeza. Esta semana se ha dado a conocer que supuestamente tiene tres fincas ocultas en Medina Sidonia que pertenecían a Paquirri y que continúan estando a su nombre, pero que no llegaron a ser repartidas entre sus herederos. También se ha publicado que la emblemática casa de El Rocío en la que tan buenos momentos ha vivido no está a su nombre, sino a una persona que lleva fallecida más de 20 años. Escándalos que le han llevado a emitir un contundente comunicado de prensa, anunciando incluso acciones legales. Pero, en medio de este nuevo huracán de controversias, la tonadillera estaría atravesando un delicado momento de salud, como así afirman desde ‘TardeAR’, programa que ha filtrado todo este último torrente de informaciones.

Isabel Pantoja huyendo de la prensa Gtres

A sus 68 años, la cantante estaría atravesando un bache de salud, como así apunta la periodista Marisa Martín-Blázquez en el magacín de Telecinco. Entre los detalles que aporta para explicar la situación clínica de la artista, mantiene que “ha empezado a perder cabello” y que el estrés sería la principal causa. Acusa este presunto nerviosismo extremo a los últimos acontecimientos familiares y también a las revelaciones de sus movimientos inmobiliarios que desde el programa llevan cebando toda esta semana. Este nuevo calvario estaría provocando un gran estrés en la protagonista, que vería afectado su equilibrio emocional.

“Es obvio que la situación de Isabel Pantoja es muy delicada, porque tiene muchos frentes abiertos. Ha sido una sucesión de historias”, subraya la colaboradora del programa, que mantiene que este estrés está haciendo mella en la larga melena de la tonadillera. Su cabello es uno de sus principales sellos personales y poco ha modificado su aspecto a lo largo de las décadas, más allá de llevarlo suelto, recogido en coletas o moños, o con ondas en sus momentos de gloria. Pero siempre larga, fuerte y brillante. Quizá ahora, según la información que maneja Marisa Martín-Blázquez, se habría resentido con la acumulación de preocupaciones, lo que sería en sí un nuevo quebradero de cabeza añadido.

Isabel Pantoja este mismo viernes ha tomado cartas en el asunto y ha querido frenar lo que considera “ataques injustificados”. Lo hace a golpe de comunicado en el que anuncia acciones legales contra aquellos que hayan traspasado la línea de lo decoroso o la legalidad, afectando a su ámbito personal o profesional con sus informaciones. “Quiero informar que, ante la constante campaña de difamación, injurias y calumnias vertidas por diferentes medios, programas y colaboradores, he tomado la decisión de iniciar las acciones legales oportunas, contratando los servicios del letrado D. Eduardo de Urbano. La libertad de expresión tiene límites claros si colisiona con el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, especialmente cuando la información se difunde con conocimiento de su falsedad y sin contrastar”, denuncia en el inicio de su escrito la cantante. Algo que, según ella, lleva sucediendo desde hace muchos años, pero que se habría agravado esta semana.