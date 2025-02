Irregularidades en otra propiedad de Isabel Pantoja: El Rocío, a nombre de un difunto

Isabel Pantoja no levanta cabeza y cuando parece que comienza a salir del atolladero, se mete en uno nuevo. Eso sí, lo novedoso es descubrir sus supuestas estrategias para esconder propiedades a ojos de terceros, como así denuncian desde ‘TardeAR’. Este martes ponían sobre el tapete la existencia de tres fincas en Sidonia Medina, cerca de la emblemática Cantora, quehabrían quedado fuera del reparto de herederos de ‘Paquirri’, a quien seguían estando registradas a su nombre, a pesar de que han pasado más de cuatro décadas desde su fallecimiento. Incluso una de ellas la compartía en gananciales con su primera esposa, Carmina Ordóñez, por lo que esta propiedad debería haber llegado a manos de sus hijos, Francisco y Cayetano Rivera. Pero el programa de Telecinco a escarbado más y en el fango del registro de propiedad se ha encontrado otra presenta irregularidad, esta vez con su casa de El Rocío.

EL TORERO FRANCISCO RIVERA "PAQUIRRI" Y LA CANTANTE ISABEL PANTOJA EN SEVILLA LA ©KORPA

El programa ha desvelado que esta residencia no está a nombre de Isabel Pantoja. La tonadillera ha emplazado aquí grandes momentos de su vida, por ejemplo, su idilio con Julián Muñoz en los momentos en los que dieron a conocer su romance, así como el proceso de desintoxicación de su hijo Kiko Rivera. Pues no está registrada a su nombre, pese a ser una de las joyas de su corona inmobiliaria. Para el equipo de ‘TardeAR’ esto probaría un presunto interés de “esconder propiedades de la herencia de Paquirri”. Es la explicación que dan al hecho de que la vivienda de El Rocío esté a nombre de otro, y refuerzan su teoría con las declaraciones de una abogada experta en la materia: “No hay un interés en poner el titular registral actual, porque conviene por una serie de cuestiones dejarlo así”.

Claro está, si la casa no está a nombre de Isabel Pantoja, surge la duda de quién reza en el registro de la propiedad. Un misterio que continuará vigente, pues desde el espacio de Telecinco se han blindado y no han desvelado quién es, aunque sí aseguran conocerlo. “Siempre se ha hablado de por qué no vende Isabel su casa de El Rocío, porque en realidad ella no va y lo digo yo que voy mucho y la casa está cerrada”, asegura Anabel Gil Silgado, que lleva la documentación que acreditaría que su acusación es cierta. Unos papeles en los que aparece el verdadero dueño de la vivienda, de quien optan no decir su nombre. Se protegen de posibles acciones legales, de ahí que inviten al interesado a pronunciarse por sí solo: “Me gustaría que el señor se manifestara”. Le localizan en un pueblo cercano y aseguran que “este señor que vende la casa a quien se la compra ella”.

El entuerto en el que se ha visto envuelta ahora Isabel Pantoja podría traducirse en nuevos problemas económicos y judiciales. Y es que algo extraño aseguran que hay en los documentos de la casa que se creía propiedad de la tonadillera: “Yo he podido ver las escrituras de esa compra y son muy curiosas, porque ella empieza a hacer los pagos de la compra de la casa en el año 87, con un total que suma 90.000 euros, pero la casa no se escritura hasta el 2001. De hecho, hay un pleito en ese tiempo entre ella y los que venden la casa, ellos ni se presentan a la firma y así viene registrado y mandan a un abogado con unos poderes para que firme”. Pero las irregularidades no terminarían aquí. Al igual que se denuncia que hay tres fincas secretas a nombre de Paquirri, muerto hace ahora 41 años, lo mismo sucedería con el hombre que aparece como dueño registral de la casa de El Rocío. Anabel Gil Silgado no se atreve a confirmarlo, pero Leticia Requejo no teme pillarse los dedos y confirma que, tras una investigación, han descubierto que “este señor ha fallecido hace más de 20 años”.