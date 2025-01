Preocupación por la salud mental de Miriam Sánchez: Pipi Estrada alarma sobre su situación

Miriam Sánchez continúa alejada del foco mediático, después de sufrir numerosos reveses. La vida no ha sido sencilla para la que fuese una de las estrellas del cine para adulto más importantes de nuestro país. La actriz mantuvo un sonado romance con Pipi Estrada, con la que tuvo una hija ahora adolescente. Sus caminos siempre estarán entrelazados, aunque no terminasen en los mejores términos al mantener una relación que han definido como tóxica. Eso sí, el periodista no ha dejado nunca de velar por ella, preocupándose mucho por su salud mental, especialmente por cómo puede afectar esto a la crianza de su hija. Una vez más, está en la necesidad de compartir con el público un nuevo avance sobre el estado de su expareja, reconociendo que “está fastidiada”, dando con ello la voz de alarma y volviendo de nuevo el foco a su delicada situación.

Han sido ya varias las veces que la salud mental de Miriam Sánchez ha copado titulares, siempre preocupando a propios y extraños. Se ganó el cariño del público más allá de su otrora profesión, siendo un rostro habitual de Telecinco. Ganó ‘Supervivientes’ en 2008 demostrando una gran fortaleza, pero la vida le ha propinado golpes que le han sido difícil de encajar. Ahora, su ex vuelve a preocupar a todos con un nuevo avance sobre su situación: “No puedo decir más, pero sufro, porque mi hija, evidentemente, estando en edad de adolescencia y tener esa situación. Para una niña de 17 años, pues es complicado porque es una edad donde necesitas la figura de tu madre, esas conversaciones”, plantea el colaborador de ‘Ni que fuéramos Shhh’.

Pipi Estrada no quiere añadirle una presión extra a su ex, aunque al final no puede evitar hacerlo. Reconoce lo difícil que es la situación, aunque no tira la toalla: “Vamos tirando, vamos luchando y va pasando el tiempo y al final lo vamos salvando”. Eso sí, parece que es insuficiente este lento avance, porque mientras Miriam Sánchez trata de superar sus propios problemas, cree que no está dándole lo que necesita a su hija adolescente: “Ella tiene su vida, yo tengo la mía y lucho por nuestra hija. Me gustaría que todo lo que le rodee sea positivo, sea bueno y le deseo tanto bien, todo lo mejor”, confiesa. Y es que, aunque como pareja sentimental no encontraron el éxito, sí que se guardan un profundo cariño por todo lo que han construido juntos. Esto le hace sentenciar que, para él, ella “es una mujer que se merece todo lo mejor, porque es buena, brillante, inteligente y la verdad que todas las personas que la han conocido y han trabajado con ella han visto una mujer estupenda”.

Es por ello que se resiste a renunciar a que logre sanar y perder la esperanza a que recupere la estabilidad. Algo por lo que Pipi Estrada lleva velando desde hace muchos años, lo que le ha obligado a poner en jaque a su ex en público en numerosas ocasiones. Con la presión añadida de tener al mundo como espectador, el periodista ya ha denunciado públicamente que Miriam Sánchez no está bien y que si no recibe ayuda profesional podrían lamentar una tragedia. Estaba desesperado. Desde que la actriz dejó los sets de rodaje del cine para adultos su vida no llegó a encaminarse, aunque encontró fortuna en Telecinco. Aun así, no disfrutó del todo la experiencia y salió agotada. Algo que se hizo evidente en su físico, lo que mermó su autoestima y le hizo entrar en un ciclo de autodestrucción muy peligroso. Se refugió en la comida, llegando a sufrir bulimia, así como en el alcohol y las drogas, como ella misma ha confesado en sus entrevistas televisivas. Su pasado no ha sido sencillo, su presente está siendo una lucha constante, pero cuenta con el apoyo de gente que se preocupa por ella, para que así logre mirar al futuro con optimismo y renovada fortaleza.