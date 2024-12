Pipi Estrada, el “abuelastro” del hijo de Alejandra Rubio, opina de la nueva cara de Carmen Borrego

La familia Campos está de enhorabuena después de recibir con ilusión la llegada de un nuevo integrante. Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se han convertido ya en padres y están recluidos en su casa disfrutando las mieles de sus primeras veces con su retoño. Terelu Campos está encantada con su importante papel de abuela, el cual comparte con una menos presente Mar Flores, aunque también ilusionada con la idea. También Carmen Borrego está feliz por el precioso bebé que ha traído al mundo su sobrina, aunque en mente tenía su propio paso por quirófano para una remodelación integral que le tenía los nervios a flor de piel, llegando incluso a redactar un testamento por si las cosas no iban según lo esperado. Estas dos han sido las grandes noticias de la familia de los últimos días y faltaba un exmiembro por pronunciarse: Pipi Estrada. No ha dejado a nadie indiferente con su análisis de la situación.

El periodista deportivo hace muchos años que dejó de formar parte del clan Campos, después de su affaire con Terelu. Eso ya es casi historia de España, al menos sí en su sección de crónica social, pero mientras unos lo recuerdan como algo lejano, el protagonista lo mantienen siempre muy vivo. Le interesa permanecer en el candelero hablando de los avatares de los que un día fueron su familia, por eso ha querido aprovechar su estancia en la presentación del libro del veterano futbolista Paco Gento, para opinar sobre el nuevo bebé Campos y también la nueva cara de Borrego. Se le acumulan las tareas, pero él encantado de hacer chanzas a pares.

Lo primero que ha querido dejar bien claro Pipi Estrada al inicio de la conversación con los reporteros es que se considera “abuelastro” de la criatura. Si un día pudo ser padrastro de Alejandra Rubio, ahora hace extensible esa condición al hijo de ésta, por lo que se otorga el título honorífico de “abuelastro”. Nada importa que lo suyo con Terelu Campos terminase hace más de 18 años y que la familia no tiene demasiada gana de estrechar lazos de nuevo con él, pues no atesoran un buen recuerdo de sus tiempos juntos. “A ver si este niño consigue unir a la familia”, expresa haciendo alusión al conflicto entre Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera. Quizá también a él, distanciado del clan y con muchas ganas de regresar, aunque sea como amigo. Por eso quizá aparca un tanto la broma y se dirige a su ex: “Lo único que le deseo a Terelu, y esto lo digo ya de corazón, porque uno ya va aprendiendo en la vida y va aprendiendo, sobre todo, a darle importancia a las cosas que son realmente importantes. Decirle que este niño le traiga la paz, le traiga alegría, le traiga salud y, sobre todo, que una a la familia, que es lo importante. A ver si este niño consigue unir a la familia realmente de verdad”.

Dicho esto, Pipi Estrada ha quedado genial con Terelu Campos, quizá también con Alejandra Rubio, quien a veces no podía evitar reír ante sus comentarios, pese a no ser de su agrado. El periodista deportivo estaba en buena racha, pues también estuvo acertado a la hora de valorar los últimos retoques estéticos de Carmen Borrego, vendidos como una remodelación integral por la que se habría quitado hasta 10 años de encima: “Si ella ha sentido que necesitaba hacerlo y así se encuentra a gusto y se encuentra feliz, al final cada uno hace con su cuerpo lo que le da la gana. Ella ha querido quitarse todo lo que se ha quitado, pues, Carmencita, para adelante hija”. Parece otro, no los han cambiado, pero sigue con buen sentido del humor y parece que ahora se ha propuesto, aunque sea solo en épocas navideñas, darle un respiro a las Campos y no suponer un problema añadido para ellas en estas fechas.