Primeras palabras de Paz Padilla tras la repentina muerte de su hermano: "Ha sido todo muy rápido"

Luis Padilla falleció el pasado 20 de octubre en Zahara de los Atunes de manera repentina a los 57 años de edad. Esta mañana ha sido el entierro en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de localidad gaditana y sus familiares y amigos más cercanos han dado el último adiós a la hermano de la presentadora. Paz Padilla, arropada por su hija Anna Ferrer, ha encabezado el cortejo fúnebre, totalmente desolada por la inesperada muerte de su hermano, al que estaba muy unida.

Al finalizar el funeral, Paz Padilla ha sacado fuerzas y ha agradecido públicamente ante las cámaras el amor y cariño recibido estas últimas horas. "Muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad. Os quiero, gracias", ha comenzado diciendo la presentadora, muy emocionada. "Bueno, ahí estamos la familia. Somos una familia preciosa. Nos queremos muchísimo, nos apoyamos y sabemos que ellos nunca se van", ha explicado sobre el difícil momento familiar que están atravesando todos los Padilla. "Que se quedan, que están en nuestro corazón y que ahora tenemos que vivir este proceso, intentar sufrir lo menos posible y apoyarnos y que pase pronto", ha añadido antes de dar sepultura a Luis en la puerta del cementerio. "Gracias a todos por los mensajes que he recibido, todo el apoyo de todos los compañeros. Muchísimas gracias. No he tenido tiempo porque he estado centrada en mi familia y ha sido todo muy rápido. Pero somos una gente que nos queremos muchísimo y cuando hay amor nada se va", ha agradecido en nombre de toda su familia.

Paz Padilla se arropa en sus seres queridos tras la muerte de su hermano Luis Gtres

Paz Padilla se encontraba actuando en Tarragona cuando recibió la peor de las noticias. Su hermano Luis, más conocido como "El trompeta", había fallecido de manera inesperada. La presentadora, tras enterarse de lo ocurrido, canceló su actuación y viajó rápidamente a Zahara de los Atunes. Esta mañana todos los Padilla se han despedido de Luis, el ojo derecho de la humorista. Xoan Vaqueira, uno de los mejores amigos de Paz Padilla, también ha arropado a la televisiva en el funeral de su hermano. "Aunque Paz se tome con especial filosofía el tema de la muerte, esto le va a costar porque él era su debilidad", declaró Kiko Calleja sobre la triste pérdida en "Fiesta".