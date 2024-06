La afilada respuesta de Belén Esteban a Paz Padilla tras su opinión sobre el embarazo de Alejandra Rubio

Muchas son los personalidades televisivas que se han posicionado en un bando u otro después de que Alejandra Rubio anunciase junto a Carlo Costanzia a la revista '¡Hola!' que esperaban un bebé. Paz Padilla y Belén Esteban han sido dos de las últimas en dar su punto de vista.

La humorista y presentadora en su llegada a una fiesta de verano organizada por Ana Rosa, expresó que "toda mujer está preparada para ser madre"."Cuando físicamente ya estamos preparadas, te voy a decir lo que me decía mi madre: 'Paz, los niños solo necesitan amor y cariño'", agregó, y opinó que en el caso de Alejandra Rubio "con 24 años está más que preparada. Físicamente y como madre está preparada todo el mundo. Te vas a India, te vas a África y allí tienen a los niños con 12, 14 y 16 años", sostuvo.

Paz Padilla Europa Press

Esto ha provocado la reacción de Belen Esteban, que no ha dudado en expresar su desacuerdo con la que fuera su compañera en 'Sálvame': "Hay un falserío..." comentó en el programa 'Ni que fuéramos Shhh'. "Con lo que hemos vivido y oído en 'Sálvame' es alucinante", agregó. María Patiño, le preguntó el porqué de esta argumentación y la colaboradora no se mordió la lengua: "Porque cuando había un vídeo de las Campos las ponía verdes. Cuando volvía el vídeo, nos achuchaba a nosotros y decía que cuánto las quería. Venga, vamos a dejarnos ya de tonterías, estoy de estar calladita, vamos... Ya llega un momento… Ahora se quiere todo el mundo", apuntó.

Su recado a Alejandra Rubio

La mediática tampoco tiene palabras agradables hacia Alejandra Rubio, a raíz de que la hija de Terelu Campos criticase a colaboradores de Canal Quickie, del cual Belén forma parte, dejando entrever que no se ocupaban de sus responsabilidades. Esto provocó la furia de Belén que recogió el guante: "A ver, Alejandra, yo sé que el Canal Quickie no te gusta nada. Pero te voy a decir una cosa: no vayas diciendo que nos ocupemos, los que trabajamos aquí, de lo que nos tenemos que ocupar. Yo te aseguro que yo me ocupo de lo que me tengo que ocupar y no puedo tener mayor orgullo", declaró. Cabe mencionar que los tertulianos de ‘Sálvame’ se trasladaron a YouTube después de la cancelación del programa.

Belén Esteban Fabricantes Studio

Por su parte, entre el resto de tertulianos, María Patiño ha reconocido que ha llamado "soberbia" e "insolente" a la influencer, mientras que Kiko Matamoros también se encuentra entre los detractores de Rubio: "Posiblemente, yo no me haya ocupado en mi vida de lo que me tenía que ocupar, pero tú no me vas a decir a mí lo que puedo decir de ti. ¡Tú has vendido tu vida para que yo hable de ti!", ha llegado a expresar el siempre controvertido colaborador.