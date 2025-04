La princesa Leonor y la verdad sobre las fotos “descartadas” en bikini junto a un amigo

Mucho revuelo llevaba los últimos días generando unas fotografías sobre la princesa Leonor en bikini. Mucho antes de que vieran la luz este miércoles en la portada de la revista ‘Diez Minutos’. Era la comidilla de la profesión y todos querían saber qué se escondía tras este reportaje fotográfico que tanto ha molestado en Casa Real, especialmente a la Reina Letizia. Ella ya fue víctima de la misma actividad de los paparazzi, pero no ha podido proteger a su primogénita de estas circunstancias. Ahora se han desvelado nuevos detalles sobre cómo se realizaron las imágenes en las que la heredera al trono español disfruta de una jornada playera.

El público está escandalizado al ver las primeras fotografías en bikini de la princesa Leonor. Desde la revista que se ha anotado el tanto este miércoles en el kiosco rosa ya han detallado que han pagado 60.000 euros por las fotografías. Un buen negocio, teniendo en cuenta que se pedían por ellas en un primer momento 150.000 euros. Aunque haya un contrato de confidencialidad y muchos aspectos de la transacción y la toma de las imágenes están protegidas, Vicente Sánchez, director de la revista, ya ha dado algunas claves importantes.

Las fotografías descartadas de la princesa Leonor

“Las fotos se hicieron el día 5 de marzo y yo creo que el día 7 o así nos llegaron. Enseguida las trajeron aquí. Ellos hicieron las fotos el día 5 y ese día se volvieron”, desgrana en conversación con ‘Informalia’. No tiene miedo a que haya demandas como respuesta a la publicación de las instantáneas de la polémica: “No, porque las imágenes son imágenes libres, todas legales, bien cuidadas y en un sitio público, además. Es un personaje al que todos queríamos ver así, como una persona normal y no tiene por qué haber. No hay motivo para que haya represalias y seguro que no las va a haber. No tiene por qué”.

Vicente Sánchez negoció quedarse con las fotografías de la princesa Leonor y ha hablado sobre el proceso con el citado medio y desde ‘TardeAR’. No quiere entrar en si otras cabeceras pujaban por las instantáneas, pero sí confirma que no ha mostrado el lote completo al público. Ha tenido que seleccionar las mejores para ilustrar el reportaje captado en las playas de Uruguay: “Sí, cuando se hacen fotos de paparazzi en alguna playa siempre hay fotos que no salen bien o que salen con gestos raros. Desde que está el tema digital se descartan muchas fotos para cuidar lo más posible la imagen, en este caso de la princesa”.

La princesa Leonor en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. Casa de Su Majestad el Rey

Claro está, se plantea la duda sobre si en esas imágenes descartadas de la princesa Leonor hay alguna comprometida con su compañero de playa. El director de la revista ‘Diez Minutos’ no quiere avivar una polémica innecesaria y con rotundidad sentencia que no, porque “habían muchos chicos, son distintos. Es muy sencillo. Hay unas fotos llegando al hotel con uno de los amigos y no hay otras. La que hay saliendo del agua va andando con uno y dentro del agua, la que hay, es con más. No es que se haya insistido, es que es el material que hay. Entonces para verlo hay que dar esas fotos del paseo completo hacia el chiringuito con ese chaval. Pero son todos amigos y no tenemos ningún dato que haya más que una amistad. En un barco, encerrados, se forjan amistades. Lo que nos llega es que simplemente hay amistad y ya está”.