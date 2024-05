Lolita Flores en su 66 cumpleaños: “No quiero hacer balance de mi vida porque me queda mucho por vivir”

Este lunes 6 de mayo es un gran día para Lolita Flores que cumple 66 años en compañía de sus seres queridos. Aunque la celebración ha tenido un carácter íntimo, no han faltado sus indispensables como Mariola Orellana o Ana Villa. La artista vive cada uno de sus aniversarios con una máxima: “Vive y enamórate de tus años y de tu trabajo”, de esta manera ha querido dejar constancia en sus redes sociales su gran trayectoria profesional y todas aquellas personas que se le han sumado en su camino.

“Hoy cumplo 66 años contenta, feliz con mi familia, mi trabajo y mis amigos. Aún no quiero hacer balance de mi vida porque me queda mucho por vivir y por disfrutar, solo le pido a Dios que me siga dando fuerza, que me marque el camino para no equivocarme demasiado”, comenzaba diciendo la hija de Lola Flores. Desde bien temprano ha comenzado a recibir las felicitaciones tanto de sus seguidores como de su familia y amigos, por lo que ha querido dar las “gracias a todos y todas por vuestras felicitaciones. Gracias por vuestro cariño. La edad solo es un número y hay que ganarle tiempo a la vida”, concluía.

La celebración ha contado con un gran número de rostros del panorama nacional, como ha sido el caso de Elena Furiase. La actriz, sin querer revelar muchos detalles sobre la celebración, llegó con la pequeña Nala en brazos: “Es que está dormidita. Muy bien, muy bien”, decía a los medios que se volcaban en tan esperada celebración. Sin embargo, la hija de Lolita sí se ha permitido ser más descriptiva en su perfil de “Instagram”, donde le ha dedicado dos tiernas imágenes: la primera de ellas dos juntas hace algunos años, la segunda incluía también a su hija Nala. “Felicidades mamá, ha pasado mucho tiempo de esta foto, pero yo me sigo sintiendo así… Y a ti te veo igual”, elogia Elena.

Elena Furiase felicita a su madre por su cumpleaños Instagram

Elena Furiase junto a su hija Nala y su madre Lolita Instagram

Entre la familia también ha destacado la presencia de su hermana Rosario, quien le ha querido dedicar unas sentidas palabras: “Para mí es mi hermana de mi alma y un pedazo de artista como un templo. Para mí, ¿qué te voy a decir de mi hermana? Que la amo y que la adoro”. Entre las invitadas de honor también destacan sus íntimas amigas Mariola Orellana y Ana Villa, que no han dudado en llenarla de elogios: “Es la mejor del mundo mundial. La mejor. Para mí es excepcional, la verdad. Lolita es muy completa y una gran mujer”. La jornada de este lunes no solo ha estado marcada por el gran evento, sino por la elección de catering. Para esta ocasión han encargado dos paellas que han terminado siendo un éxito rotundo, ya que el trabajador salía al poco de entregar la comida con las dos paelleras vacías.