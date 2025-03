Problemas de pareja entre Isa Pantoja y Asraf Beno a pocos meses de ser padres

Isa Pantoja está descubriendo de nuevo las mieles de estar embarazada. También algunos de los contratiempos de la gestación, aunque reconoce que no está siendo víctima de las molestas náuseas, vómitos y ni tan siquiera de antojos. Aun así, su salud fue motivo de preocupación para sus seres queridos, al menos sí entre aquellos que aún le hablan, excluyéndose del club a su madre y su hermano. Isabel Pantoja y Kiko Rivera viven ajenos a las buenas nuevas de la joven, que está formando una familia con Asraf Beno sin dar cuenta a la que un día le dio la espalda y que tantos momentos oscuros atesora en su memoria.

La colaboradora quiere mirar hacia delante con optimismo y dejarse llevar por la emoción embriagadora que le provoca la llegada de su bebé. Está haciendo todo eso que no pudo en su primer embarazo, que al llegarle cuando aún era menor de edad y con la reticencia de su familia, no pudo saborear. Así, por ejemplo, descubrió en directo junto a su marido en ‘De viernes’ que el bebé que está esperando es niño. Todos en la familia querían niño, están encantados, aunque llega la difícil tarea de elegir nombre. Es aquí donde están surgiendo las primeras rencillas entre la pareja, como así ha confesado ahora la protagonista.

Las discusiones de Isa Pantoja y Asraf por su hijo

Ya desde el plató de Telecinco, la noche en la que se escenificó la revelación de género de su hijo, la pareja mostró su desacuerdo a la hora de ponerle el nombre a su primer hijo en común. Isa ya eligió en su día con el pequeño Albertito, a quien bautizó así por su padre, Alberto Isla. Ahora quiere innovar más con su segundo vástago. Tenía ya una reducida lista de nombres de niña y aquí lo tenía más claro, pero si era varón reconocía que tendría un problema. No se equivocaba. Le gustan los nombres cortos y con personalidad, pero los que le propone su marido no le gustan lo más mínimo y ahí comienzan sus problemas.

Isa Pantoja en el plató de 'Vamos a ver' Telecinco

Joaquín Prat le ha preguntado a su colaboradora en la mañana de este viernes si había elegido al fin el nombre de la criatura. Ella negó con la cabeza, sabiendo que se entraba en terreno delicado, al ser un foco de disputas en casa: “Está causando fricciones de pareja”, desvelaba. Le pone ganas, pero no son suficientes para aceptar los nombres que propone Asraf para su primer hijo y se escuda en que su compañera Alexia está con ella en que no son los mejores: “No me gusta ninguno. Me propone nombre y no me gusta ninguno”, se reitera.

Tendrán que seguir pensando más y negociando cómo bautizar a su pequeño. Aún tienen unos meses por delante para llegar a un acuerdo. Isa Pantoja ya evidenció que estaban manejando la posibilidad de ponerle un nombre de ascendencia árabe, pero no le convencen del todo los más tradicionales y quiere encontrar uno corto y con contundencia. Los españoles los descarta por completo, pues no quiere el típico “José, Antonio, Manuel”, como decía en ‘De viernes’. Al decir esto los colaboradores, con mucha guasa, le propusieron Agustín. Tanto ella como Asraf Beno se cerraron en banda, aunque se les dibujó una sonrisa en el rostro por la pícara mención al inseparable hermano de Isabel Pantoja con el que la pareja no hace buenas migas.