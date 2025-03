Raquel Bollo sepulta a Isa Pantoja bajo una montaña de reproches

Isa Pantoja se siente, en parte, excluida de su familia, aunque bien es cierto de que el clan no es de los más unidos. Todos sus miembros están enfrentados, además de vivir en distintos puntos de la geografía patria. Tan solo Anabel Pantoja guarda buena relación con todos. También con aquellos satélites de la familia que siempre pululan entre ellos e interpretan papeles protagonistas, como es el caso de Raquel Bollo. La que fuese íntima de Isabel Pantoja se lleva muy bien con la influencer, pero no tanto con Isa, con la que ahora mantiene una guerra abierta. No está dispuesta a morderse la lengua y entra al trapo encantada, dispuesta a dejar claro que la joven no ha sufrido tanto como hace creer.

Raquel Bollo fue una de las invitadas más controvertidas a la fiesta familiar que unió a Anabel Pantoja con su primo, Kiko Rivera, y muchos otros amigos y seres queridos en Sevilla. Su presencia fue muy comentada. También por la propia hija de la cantante, que en ‘Vamos a ver’ dejó muy clara su opinión. Dijo que no tenía conocimiento de la quedada, que la invitación se habría traspapelado y que tampoco hubiese ido al ver quién estaba allí. No quería coincidir con la colaboradora de ‘TardeAR’, al entender que al negar su sufrimiento y defender a sus agresoresno está respetándola como víctima, como ya le sucediese a ella en su día.

Raquel Bollo regresa a televisión como colaboradora de 'TardeAR' Mediaset

Isa Pantoja no se fía y Raquel Bollo responde

La hija de la cantante ya ha dejado claro que no se fía nada de Raquel Bollo. No es una persona a la que quiera cerca. Sobre esto ha respondido ahora la sevillana desde su silla de colaboradora del programa de Telecinco. Aunque quería mantenerse al margen de las polémicas y vivir en el anonimato meses atrás, ahora regresa con las armas cargadas, apuntando a Isa Pantoja como principal enemiga a tumbar. “El vídeo del otro día creo que demostró muchas cosas, ya no tengo nada que decir”, trataba de esquivar la controversia, justo antes de meterse de lleno en materia.

“Solo voy a decir una cosa. Pero mira, el tema de ‘Supervivientes’ supéralo, está más que superado. ¿Sabes lo que es salir de ‘Supervivientes’ y tener tantos amigos? ¿Sabes lo que es quedarte a las puertas de la final y que no te hable nadie? Supéralo tú”, comienza a criticarla por las amistades que ha hecho, o no, en televisión: “Adara, Bosco, un montón de amigos. Mi hija igual. Salir sin amigos… ¿al final qué te merece más? ¿El premio o la amistad? Las amistades que el premio al final la mitad se lo lleva Hacienda. Así que, que lo superen los demás”, indicaba.

Raquel Bollo, madre de Alma Bollo,en el plató de 'Supervivientes 2023' Mediaset

“Yo dije que, si no confía en mí, que no confía para nada. Tú dices que no te fías de mí y yo te digo que yo de ti tampoco. Y te digo los motivos. Porque en pleno directo yo saco la cara por ti, acusando a un niño de maltrato y después se demuestra que es mentira. Y esa me la comí yo. Por eso, tengo muchos motivos para no confiar ya con algo muy delicado. A ella le viene bien decir que no se fía de mí. Puede decir de su hermano, pero dice de mí”.

Raquel Bollo confiesa el motivo de su enfado

Al final ha terminado calentándose y soltando lo que llevaba tiempo atesorando como un secreto. Se trata del motivo real por que está enfadada con ella, eso que deberá superar como bien le dice a la parte contraria: “Yo lo que no supero es lo mal que lo hiciste con las personas que tú dices que querías. Eso es lo único que me duele, porque yo siempre he defendido y cuando tú has tenido la oportunidad de mostrar un cariño hacia ellos, has hecho todo lo contrario por un concurso. Pero bueno, ¿sabes qué? Al final mis hijos están ahí, hablan bien de su madre, han hablado siempre bien de su padre a pesar de… Así que aplícate el cuento”.

Raquel Bollo reprocha a Isa Pantoja no solo que no cuente con el cariño de su madre y su hermano. También dice que necesita hablar de ella para mantener en televisión. Cree que hablar de los conflictos de su familia ya no estaba siendo un negocio rentable y que es en ella, la nueva colaboradora de ‘TardeAR’, su nueva fuente de ingresos: “Sigue en la misma línea que si mamá, el hermano, deja a Raquel. ¿O es que te ha venido ahora bien Raquel para descansar la otra línea?”, le suelta la que llevaba años fuera de los platós.