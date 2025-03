¿Niño o niña? Isa Pantoja y Asraf Beno descubren el sexo del bebé en directo

“Tengo ganas de descubrir si es niño o niña. Hemos decidido saberlo de una manera especial”, comienza a explicar Isa Pantoja el motivo por el que emplaza en ‘De viernes’ la revelación del sexo del bebé que está esperando. Pronuncia estas palabras mientras se acaricia el vientre en el que crece el que será su segundo hijo, trece años después de su primera incursión en la maternidad. Esta vez está saboreando la experiencia con Asraf Beno a su lado, su marido, quien también está ansioso por saber si lo que está por venir a su palacio es un príncipe o una princesa. La hija de la tonadillera está deseosa de conocer su destino, después de someterse también a una importantísima prueba médica, como así informábamos esta misma semana.

Isa Pantoja y Asraf Beno (Instagram) Redes sociales

Isa Pantoja comienza la noche desde el paltó de ‘De viernes’ enfrentándose a la cita de Anabel Pantoja con toda su familia e íntimos. Estaban todos menos ella e Isabel Pantoja. ¿Le ha molestado? Dice que no. No sabía que se estaba orquestando este encuentro, pero se alegra por la felicidad de todos, pues no quiere empañar la suya propia: “No lo sabía, pero me parece genial que vayan a conocer a la niña y que Anabel tenga ese momento de felicidad de compartir con la gente que quiere. Me parece bien. Yo a lo que vengo a dejar todo lo malo fuera y también, como la última vez que vine compartí algo que no era tan bonito, esta vez quiero compartir con todo el mundo la felicidad que tenemos”. Y es que, a la vez que el resto de España, van a conocer el sexo de su retoño. Están muy nerviosos: “Me sudan las manos”.

Santi Acosta deja claro que Isa Pantoja y Asraf Beno no han querido conocer el sexo del bebé que están esperando. Así se lo hicieron saber a la ginecóloga que les hizo la correspondiente prueba y que la profesional médica se lo hizo saber a un amigo de la pareja. “La idea en verdad vino porque estaba hablando con mi prima Anabel. Al final ella me contó cómo había hecho esta revelación de género con sus amigos en las redes y así se había enterado todo el mundo. La idea nos gustó, nos lo dijo y estuvimos hablándolo toda la noche si lo hacíamos así o no. Y me gustó tanto la idea que sí, vamos a hacerlo”. Asraf no estaba de acuerdo, porque quería saber de qué iba a ser padre pronto, para hacerse a la idea, pero al final reconoce que cedió: “La espera se ha hecho larga”.

Aun así, reconocen que ha sido necesario por las circunstancias que rodeaban a su prima Anabel, entendiendo que era feo hacer este gesto mientras su hija estaba luchando por recobrar la salud en un hospital o ahora en plena investigación por determinar el origen de las lesiones que le hicieron ser ingresada. Sin embargo, a falta de cuatro meses de tener a su retoño en sus brazos, este viernes han podido saber al final qué esperan: ¿un niño o una niña? Antes han visto cómo serían sus hijos gracias a la inteligencia artificial. Después han elucubrado qué nombre le pondrían, teniendo más claro los femeninos y no tanto los masculinos. No llegan a un acuerdo. Llega el momento decisivo, se ponen en el centro del plató, están de los nervios, su amigo Germán da al botón y se anuncia que finalmente serán padres de un varón. Han elegido el morado como alternativa al clásico azul que anuncia que su sexo, siendo la alternativa el amarillo para la niña. Finalmente, el plató se tiño de morado. ¡Es un niño! Isa se alegra de que seguirá siendo “la reina de la casa”.