Kiko Rivera cuenta la última vez que vio a Isabel Pantoja y la pelea que tuvieron: "La eché"

Se distanciaron hace varios años y desde entonces no mantienen ningún tipo de contacto. El cisma que separa a Isa Pantoja y Kiko Rivera parece totalmente insalvable, incluso después de que el DJ felicitara públicamente a su hermana tras conocer que espera su segundo hijo, el primero fruto de su matrimonio con Asraf Beno. “Una nueva vida siempre es motivo de felicitación. Aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarte. Enhorabuena, ojalá venga con mucha salud”, dijo a través de sus redes sociales.

Un paso al frente que ahora ha repetido en su visita al pódcast de Xuso Jones y Ana Brito “Poco se habla”. El primogénito de Isabel Pantoja se ha sincerado sobre los asuntos que otrora trataba en los platós de televisión -previo pago de cantidades desorbitadas-, enviando un inesperado mensaje conciliador a su hermana a pesar de confirmar que su vida es mucho mejor “desde que estoy alejado de la familia Pantoja”.

El DJ asegura que “no tengo nada en contra de mi hermana” e incluso baraja la posibilidad de que más pronto que tarde, al menos por su parte, puedan enterrar el hacha de guerra y recomponer su relación: “En un futuro no muy lejano me gustaría que pudiéramos sentarnos a hablar y arreglar nuestras diferencias, para que ambos no volvamos a cometer errores y que todo se quede entre nosotros”.

Le gustaría especialmente que sus respectivos hijos, primos, pudieran tener una buena relación, un vínculo que se ha visto interrumpido por los problemas de los adultos: “Me gustaría que venga a mi casa, yo vaya a su casa y se vean los niños”. Eso sí, aclara que “yo no lo voy a buscar porque no tengo ganas”, aunque “si llega, voy a tender mi mano”.

Menos conciliador se muestra con Isabel Pantoja, su madre, con la que tampoco tiene ningún tipo de contacto desde que sufrió un problema de salud y esta se acercó a verle al hospital. Por lo visto, la visita no terminó de la mejor forma y nunca más volvieron a verse: “Vino a verme al hospital con la angina de pecho, pero tuvimos un problema y la eché de la habitación. Hace casi dos años que no hablamos”.

La herencia de su padre

Además, Kiko Rivera ha recordado el momento en que descubrió que su madre tenía guardados los enseres de Paquirri que supuestamente pertenecían a sus hijos con Carmina Ordóñez, Fran y Cayetano Rivera. El DJ entró en un peligroso bucle que incluso le costó la salud, tal y como él mismo revela: “Perdí el control y no me di cuenta hasta que me dio el ictus. Y además es normal que me diese el ictus. Me da porque tengo un estrés y la cabeza dándome vueltas fuera de lo habitual. Un tío cabreado durante 24 horas que le chilla a su mujer, a sus hijos, que le molesta absolutamente todo porque le han partido la vida en dos... no duermo, no descanso, fumo como un carretero... La tensión subió hasta que explotó”.

Cayetano Rivera con Kiko Rivera Redes sociales

Sobre su relación con sus hermanos, Rivera reconoce que tan solo se lleva bien con Cayetano: “Me he criado sin mis hermanos. Yo ahora mismo no podría vivir sin mi hermano Cayetano, pero sí podría vivir sin mi hermano Francisco”. Aun así, insistiendo en su tono conciliador, mantiene que le desea “todo lo mejor” ahora que también va a ser padre de nuevo junto a Lourdes Montes.

Irene Rosales, su salvación

A lo largo de su paso por el pódcast, Kiko Rivera dedica unas bonitas palabras a su mujer y madre de dos de sus hijas, Irene Rosales, a la que califica como su salvadora. “Mi mujer es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Yo he sido el más malo del mundo, y he tenido la gran suerte de que me ha perdonado muchísimas cosas. Cuando empieza conmigo, yo era un desastre. Drogadicto... Un desastre. Y ella me cambia la vida. Me ha hecho entender la felicidad de otra manera. Yo estoy vivo gracias a mi mujer”, dice el DJ.