Lo que hay detrás del supuesto chantaje a Genoveva Casanova

Genoveva Casanova vive momentos de tensión constantes desde que salieron a la luz las fotografías paseando por Madrid con el entonces príncipe Federico de Dinamarca. La amistad entre ambos había sido durante un tiempo un secreto incluso para Mary Donaldson, pero una vez que se desató la polémica los movimientos de los protagonistas han sido analizados con lupa y a día de hoy se sigue buscando más información sobre ella.

Una situación que puso la vida de la ex pareja de Cayetano Martínez de Irujo patas arriba y que podría haber evitado si hubiera accedido a un supuesto chantaje, según han informado desde “Espejo Público”. “El entorno de Genoveva dice que a ella le pidieron dar 250.000 euros para retirar esas fotografías del mercado y no venderlas a ninguna revista. No hay que mirar directamente a Lecturas, sino al mediador”, relataba Susanna Griso a lo que para muchos ha sido una acusación muy seria que no se puede lanzar sin pruebas.

Sin embargo, la información no ha tardado en llegar y ha sido Luis Pliego, director de “Lecturas”, quien ha aparecido en el programa de las tardes de Telecinco para arrojar algo de luz sobre el tema. “Yo las compré 15 días antes de su publicación y las retiro del mercado español. Esas fotos se pactan con la agencia que van a ser internacionales y que va a ser una exclusiva mundial. Los medios internacionales localizan a Genoveva y se lo cuentan: 'Que sepas que vamos a publicar estas imágenes en las que usted aparece con Federico, el futuro rey. Qué tiene usted que contar', le preguntan. En ese momento ella no dice nada y cuelga el teléfono”, ha comenzado explicando en el programa de Ana Rosa la petición que supuestamente recibió.

Genoveva Casanova con la pulsera de la polémica Instagram

Luis Pliego ha explicado que después de recibir dicha llamada Genoveva se interesó por saber el valor que tendrían las fotografías. “Lo que me dicen es que los fotógrafos saben que ella, a través de la noticia y de otra persona, se interesa por saber el valor que tienen en el mercado. Jamás se le pide a ella esa cantidad por no publicarse”, desmiente de esta manera Pliego.

La cosa no solo ha quedado ahí, pues una vez que se empieza a hablar de dichas fotografías Genoveva Casanova comienza a hablar con periodistas de su confianza para pedirles que desmientan dicha información. Sin embargo, “cuando ponéis en 'TardeAR' el vídeo en el que ya queda claro que él está saliendo de su casa ella desaparece. Desde entonces no la volvemos a ver (...) Sabía que el único punto en el que ella podía desmentir la información era con el tema de la fotografía de él saliendo del portal”, concluye en exclusiva.