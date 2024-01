Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca prepara nueva cita secreta: todos los detalles

La atención sobre Genoveva Casanova es máxima desde que se le situase en el mapa junto al rey Federico de Dinamarca. Su estrecha amistad había permanecido en secreto durante este tiempo, se habla de un año, y que se desarrollaba supuestamente a espaldas de su mujer, Mary Donaldson. Esto ha hecho que los movimientos de los protagonistas sean analizados con lupa, como los viajes secretos de la socialité mexicana a Dinamarca o la pulsera que ambos han lucido en diversas ocasiones y que cuesta 2.000 euros. Casualidades o no, lo cierto es que se habla de que entre ellos la relación continúa, aunque han decidido darse un tiempo para que las aguas se calmen y la tormenta se aleje. De hecho, ya tendrían planes en firme de volverse a encontrar. Eso sí, fuera del territorio español y también alejado de las fronteras danesas.

Paloma Barrientos con Frank Blanco TardeAR

Esto es lo que ha afirmado en exclusiva Paloma Barrientos en el programa ‘TardeAR’. Asegura que Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca están organizando la que será su próxima cita y que tendría ya fecha fijada en el calendario para el mes que viene. Se asegura que el sucesor de la reina Margarita se enamoró de la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo y que aún guarda intensos sentimientos hacia ella. Esto sería la explicación al motivo por el cual están pensando en reencontrarse a pesar del escándalo de la última vez, pues desean hablar sobre qué sucede entre ellos y establecer las bases de cara al futuro.

“Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca tienen pendiente un encuentro presencial para lo siguiente”, comenzaba a anunciar la periodista en el programa de Telecinco. Después del cebo, daba más detalles de la noticia que ya ha comenzado a generar revuelo en el entorno de los protagonistas: “Hay que arreglar determinadas situaciones. Como he dicho con anterioridad, no fue un tonteo”, mantiene en firme su información.

Genoveva Casanova Instagram

“Este futuro encuentro que no va a ser en España ni en Dinamarca, es para solucionar esos flecos que hay y ver qué se hace”, afirma en ‘TardeAR’, para después plantear las opciones puestas sobre la mesa: “Si se mantiene una amistad profunda, una ruptura que no pueden ser ni amigos ni nada… el tiempo lo dirá”, se muestra cauta con el resultado de esta futurible cita: “Es una asignatura pendiente para cerrar o abrir un capítulo”, sentencia. ¿Para cuándo está previsto este encuentro furtivo? Ella aún no lo tiene cerrado, pero estima que “entre 15 días y el mes que viene”. ¿Será conocedora Mary Donaldson de esta nueva visita a Genoveva Casanova? Paloma Barrientos se moja: “Yo entiendo que sí lo sabe. Si esta historia venía de tiempo atrás y lo sabían, esta asignatura hay que terminarla de alguna forma”.