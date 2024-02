¿Quién es Blanca Manchón? Así es la deportista de élite y “madre de dragones” que irá a ‘Supervivientes’

Día a día se va desvelando la lista de famosos que se suman a la aventura de ‘Supervivientes’. Saben que van a sufrir calamidades y duras inclemencias del tiempo, además de los problemas de la convivencia con caracteres muy distintos. Aun así, siguen aceptando saltar en helicóptero, como así lo harán en pocas semanas Arantxa del Sol, Javier Ungría, Arkano y Zayra Gutiérrez. Pero en la mañana de este jueves se ha anunciado a una nueva concursante. Se trata de Blanca Manchón, quien por ahora es desconocida por el público general, aunque en el terreno deportivo se ha hecho un nombre propio. Al menos sí tras alzarse como campeona del mundial de Windsurf, disciplina que le hace desenvolverse con soltura en el agua y entiende la playa como un segundo hogar.

Ahora lo será, al menos mientras dure su estancia en la isla de Honduras que sirve como telón de fondo al reality más extremo de la televisión patria. Pero, ¿qué deja en España? Blanca, a sus 36 años, se define a sí misma en las redes sociales como “windsurfista olímpica, empresaria, mamá de 3 dragones… dicen que me transformo”. Por el momento ya ha superado los 50.000 seguidores, pero su nombre ha comenzado a viralizarse desde que se anunciase su fichaje para ‘Supervivientes’. Y es que todos quieren saber más sobre ella, especialmente los que serán sus compañeros de viaje, además de rivales.

Ya ha dado las primeras pistas: “Estar en el mar, en la playa y bajo el sol es lo que hago habitualmente en mi deporte, por lo que no tengo miedo a nada ni a nadie”, dice en su vídeo de presentación. Un clip en el que termina dejando algo muy claro: “Esto es un juego y no hay amigos. No le tengo miedo a nada y vamos a por todas. Vengo a darle un toque nuevo a la isla. Voy a ganar ‘Supervivientes 2024’”. Parece tenerlo muy claro. Quizá porque está acostumbrada al éxito, destacando en campeonatos nacionales e internacionales, teniendo en su currículo con especial orgullo haber representado a España en los Juegos Olímpicos.

La familia que ha formado Blanca Manchón

Pero más allá de su faceta como deportista de élite y su inminente salto a ‘Supervivientes’, Blanca también es madre de familia. Junto a su marido, el atleta Manuel Halcón, ha tenido tres hijos, a los que les gusta denominar sus dragones, como se puede ver en sus redes sociales. Un espacio donde la deportista comparte mucho contenido sobre sus duras sesiones de ejercicio, además de trucos y consejos para sus fans, entre imágenes cotidianas junto a sus niños y su pareja. El mayor tiene seis años, mientras que los pequeños tienen tan solo diez meses, por lo que aún no son conscientes del difícil reto que su mamá va a emprender.

Blanca Manchón junto a su marido y sus hijos Instagram

Instantes familiares que le ayudarán a soportar las duras inclemencias que padecerá en Honduras, aunque también pueden jugar en su contra. Blanca Manchón, como deportista de élite, sabe el sacrificio que conlleva dedicarse en cuerpo y alma a conseguir una meta o superar un reto. ‘Supervivientes’ no solo pondrá a prueba sus capacidades físicas, sino también su mente. Pero como madre de familia numerosa, ya sabe en parte a lo que se enfrenta, al menos sí en cuanto a la falta del sueño. Algo de lo que se quejaba hace tan solo unos meses atrás en sus redes sociales, agotada tras la llegada de sus mellizos: “Tengo un estado físico lamentable, no duermo, lloran en estéreo, quieren comer a la vez, se asustan al tirarse peos, tengo la memoria atrofiada, como cosas raras a horas raras, pongo tres lavadoras al día, aunque me duche tengo la sensación de oler a leche y caca de bebé, no consigo ducharme antes de la una de la mañana, necesitaría que el día tuviese 35 horas, pero la noche solo 3”, decía. Seguro que le ha servido de entrenamiento para sobrevivir a la isla y sus compañeros.