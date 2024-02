Javier Ungría intenta calmar la furia de Elena Tablada tras su último desaire

Poco a poco se van desvelando los primeros nombres de concursantes de la inminente nueva edición de ‘Supervivientes’. Pero uno de los que más ruido está generando es el de Javier Ungría, quien fue anunciado oficialmente durante la emisión del programa ‘De viernes’. A la cadena no se le escapa ni un detalle, por eso en el plató del espacio de Telecinco estaba su exmujer, Elena Tablada, que acudía a promocionar su propio talent de baile. Su sorpresa fue mayúscula y ante la imposibilidad de tener un guion aprendido, improvisó. Y el resultado fue mostrar su enfado en directo, principalmente porque su exmarido ha mantenido las negociaciones en secreto, lo que ve con malos ojos al tener una hija en común.

Elena Tablada De Viernes

“Supuestamente a él no le gusta la prensa y quiere pasar más tiempo con la niña…”, comenzó a disparar Elena Tablada, para después vaciar el cartucho: “Creo que va más por fama que por necesidad, por esa fama que dice que no le gusta. Me debería temer él, pero yo no”. Eso sí, después ella reconoció que su exmarido le comunicó sus planes de saltar en helicóptero para sumarse a la aventura de ‘Supervivientes’ a través de un mail. Eso sí, días antes habían estado juntos “para intentar llegar a un acuerdo”. Ahora le cuadra su actitud en la cita: “Me dijo que tenía hasta el viernes para llegar a un acuerdo. Ahora entiendo por qué tenía tanta prisa. Lo tenía todo muy planeado”, se quejaba de las formas de actuar de su ex.

Ahora es él quien toda la palabra. Lo hace para responder a Elena Tablada, que no logró disimuló su enfado, dejándole de nuevo entre la espada y la pared en público. Javier Ungría se ha enfrentado a estos reproches, días antes de comenzar su participación en uno de los programas más extremos de la televisión en España. Está molesto con la forma en la que su ex ha reaccionado a su fichaje estrella, pero no quiere acrecentar la distancia con ella y menos ahora que su popularidad está en juego: “No sé, no sé. No te voy a comentar mucho de eso. Yo me imagino que me apoyará, igual que yo la apoyo en sus proyectos y ya está. Seguro que está todo bien”, trataba de apaciguar el tenso ambiente reinante entre ellos.

Javier Ungría y Elena Tablada GTRES

Javier Ungría espera poder arreglar las cosas con Elena Tablada antes de poner rumbo a ‘Supervivientes’. Será complicado, pues sus problemas les han llevado a los tribunales, donde ahora se trata la custodia de su hija en común. Pero él es optimista y considera que lo harán “lo mejor posible” para reconstruir el buen rollito perdido, como es su objetivo: “Estamos trabajando en ello”. Sin embargo, la diseñadora no parece muy por la labor de regalarle un concurso tranquilo a su exmarido, con el que mantiene una guerra mediática que ha estallado en reproches en muchas ocasiones en los medios de comunicación. Al menos el empresario ha logrado sofocar, en parte, la última ráfaga de ataques.